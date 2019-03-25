Сеть медицинских лабораторий дарит скидку на все анализы

Большинство из нас начинают заботиться о собственном здоровье лишь после того, как болезнь дала о себе знать. Но немногие задумываются о том, что любой недуг можно предотвратить. Распознать заболевание поможет своевременная сдача анализов.



С 15 февраля по 30 апреля 2019 года в отделениях сети медицинских лабораторий "Гемотест" по всей России действует акция "За здоровый образ жизни". Всем желающим дарится скидка 150 рублей на любые медицинские анализы. За время акции скидочный купон скачали уже больше ста тысяч человек.



В медицинской лаборатории "Гемотест" можно сдать анализы на инфекции, выявить беременность, определить гормональный фон, состояние иммунитета и многое другое. Для родителей и их детей, а также для будущих мам сеть лабораторий разработала скрининговые программы обследования организма.

В составе каждого комплекса – основные лабораторные исследования по самым разным заболеваниям и состоянием организма. Так, восемь показателей здоровья "Твоя биохимия" в "Гемотесте" можно сдать всего лишь за 290 рублей. Перечень исследований для профилактического обследования посетитель может стать самостоятельно или после бесплатной консультации с врачом по телефону.

В сети медицинских лабораторий есть и узкоспециализированные направления. К примеру, в рамках проекта "Онкологическая экспертиза" разработаны особые диагностические программы для пациентов, с помощью которых можно своевременно выявлять не только злокачественные новообразования, но и различные формы предраковых заболеваний, а также предрасположенность к ним пациента.

Скачать скидочный купон можно на официальном сайте "Гемотест". Это отличная возможность проверить здоровье и сберечь время и деньги.