Долгий сон приводит к инсульту

В опыте приняли участие более 30 тысяч китайцев, средний возраст которых составлял 62 года. Принципиально важно то, что до начала эксперимента все они были абсолютно здоровы.
Респонденты заполняли анкеты, в которых указывали распорядок дня. Оказалось, что 24% участников тестирования спят по ночам более девяти часов. А еще 8% устраивают себе тихий час в обед, засыпая минимум на полтора часа.
В ходе исследования ученые заметили странную закономерность. У тех, кто слишком много спит по ночам и дремлет в обед, велик риск возникновения инсульта. Он на 23% выше, чем у тех, кто спит семь или восемь часов в сутки, сообщает телеканал "360".
Нашлись и те, кто совмещает и то, и другое – спят более девяти часов ночью и дремлют днем. Такие респонденты находятся в критической ситуации. По данным VSE42.ru, у них риск возникновения инсульта возрастает до 85%.
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