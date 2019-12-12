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Здоровье

Долгий сон приводит к инсульту

Фото: www.globallookpress.com
Ученые из Университета науки и технологий в Ухане сделали новое открытие. В этом им помогло масштабное исследование, которое длилось шесть лет. 
прочитано 291 раз

В опыте приняли участие более 30 тысяч китайцев, средний возраст которых составлял 62 года. Принципиально важно то, что до начала эксперимента все они были абсолютно здоровы.

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Респонденты заполняли анкеты, в которых указывали распорядок дня. Оказалось, что 24% участников тестирования спят по ночам более девяти часов. А еще 8% устраивают себе тихий час в обед, засыпая минимум на полтора часа.

В ходе исследования ученые заметили странную закономерность. У тех, кто слишком много спит по ночам и дремлет в обед, велик риск возникновения инсульта. Он на 23% выше, чем у тех, кто спит семь или восемь часов в сутки, сообщает телеканал "360".

Нашлись и те, кто совмещает и то, и другое – спят более девяти часов ночью и дремлют днем. Такие респонденты находятся в критической ситуации. По данным VSE42.ru, у них риск возникновения инсульта возрастает до 85%.


12 декабря 2019, 13:29

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