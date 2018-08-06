Невротические расстройства жителей мегаполисов

Ни для кого не секрет, что жители мегаполисов чаще всего страдают нервными расстройствами. Москва является одним из самых больших городов мира и одной из самых сильных точек притяжения для миллионов людей. Ежедневно они сталкиваются с очень похожими проблемами – отсутствие денег, отсутствие времени, невозможность себя реализовать, одиночество, сексуальная неудовлетворенность и прочее. Длительное эмоциональное напряжение и ежедневный стресс рано или поздно приводят к невротическим расстройствам.

Если вы чувствуете себя измотанными, озлобленными, находитесь "на грани", попытайтесь определить, какой именно невроз вы приобрели, это будет хорошим первым шагом на пути к выздоровлению. Об основных видах неврозов Dni.Ru рассказал психолог-консультант, автор YouTube-канала "Неврозы мегаполиса" Алексей Красиков.

Для простоты понимания экперт разделил все неврозы на четыре категории и коротко пояснил как они проявляются.

Неврастения. Самый распространенный невроз, при котором человек предъявляет к себе слишком завышенные требования. Он не соизмеряет их со своими возможностями, как физическими, так и психическими. Такой вид невроза характерен для трудоголиков, перфекционистов и людей с гипертрофированным чувством ответственности.

Неврастению часто называют болезнью менеджеров. Такие люди сильно рискуют, рано или поздно, получают астено-невротический синдром в виде расфокусировки, общего дисбаланса и тяжелого переутомления. Все это может привести к нервным срывам, паническим атакам и тяжелым формам депрессии. Неврастения проявляется в виде постоянного раздражения, слабости, бессилия, беспокойства. Часто к ней примыкает ипохондрия (страх за собственное здоровье).

Гипертрофированно-требовательный невроз. Раньше он назывался истерическим. Сейчас его еще называют конверсионным. Когда человек предъявляет слишком завышенные требования к окружающим. "Они должны выполнять то, что я хочу и как я хочу!", "Все должно быть так, как я считаю правильным!". Характерно полное отсутствие понимания того, что люди имеют право на ошибки и на собственное мнение. При этом требования к себе максимально занижены. Эти люди часто подвержены головным болям. Чаще всего от него страдают женщины ввиду их эмоциональности и изменения гормонального фона.

Невроз нормативных людей. В науке он называется обсессивно-компульсивным расстройством. Ему подвержены люди, которые излишне нормативны в своем воспитании. Они трактуют жизнь по принципу правильно-неправильно, хорошо-плохо и гиперответственно подходят к себе. "Только бы не сказать глупости", "Только бы не показаться смешным", "Только бы быть правильным", "Только бы не сделать что-то плохое". Это "отличники", которые боятся совершить ошибку, упасть в грязь лицом.

Невроз обычно проявляется в повышенных страхах за результат и социальное впечатление. Порой к этому неврозу прикрепляется мысль "А не схожу ли я с ума?" и различного рода ритуалы излишних проверок (замкнута ли дверь, выключены ли газ, вода). Цель – удостовериться в собственной компетентности.

Смешанный невроз. Когда одному человеку присущи как завышенные требования к окружающим, так и условная нормативность и требовательность к себе. Для такого вида невроза характерны все вышеперечисленные признаки.

Справиться с этими неврозами может только рациональная терапия, целью которой является обучение пациентов мыслить более критически, философски, находить выходы, уметь рационально планировать свой день, грамотно переключаться и отдыхать, не создавать себе стресса из-за ситуаций. Нужно всегда рационально относиться к событиям, принимать то, что не можем изменить и учиться управлять собственным эмоциональным состоянием с помощью философии, которой занимается когнитивно-поведенческая терапия.