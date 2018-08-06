В использовании кондиционеров летом нашли серьезную опасность
Резкое изменение температуры окружающего воздуха выдерживает не всякий организм. Использовать кондиционеры в жару следует с осторожностью.
Обострение хронических заболеваний и простуда – лишь немногие из побочных эффектов. На жаре кровеносные сосуды расширяются, а при попадании человека в холодное помещение происходит их резкое сужение – от чего происходит спазм. "Это может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, повышению температуры, повышению давления", – пояснила врач Витала Воронцова.
Жаркая погода в Москве и центральной России установилась в четверг. Метеорологи предупредили, что температура может перевалить за 30-градусную отметку. По прогнозам Гидрометцентра, 6 августа в Москве ожидается 24–29 градусов тепла, кратковременные дожди с грозами. 7 августа воздух прогреется до 24 градусов. Врачи рекомендуют россиянам во время сильной жары отказаться от кофе в пользу воды, чаще охлаждать помещения и избегать интенсивной физической нагрузки.
Однако и к охлаждению следует подходить с осторожностью. Чтобы избежать простуды или обострения заболеваний, переход должен быть постепенным. Медики рекомендуют начать с водных процедур. Кроме того, воздух в помещениях не должен быть чересчур холодным, допускать значительной разницы температур с царящей за окном жарой не следует.
Аномальная #жара в Европейском регионе продолжается. Когда на улице жарко, важно заботиться о своем здоровье и охлаждаться. ������ #KeepCool pic.twitter.com/iZffbI4fx9— ВОЗ Европа (@WHO_Europe_RU) 2 августа 2018 г.
Эксперты подчеркивают, что в группе риска – люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, страдающие ожирением, диабетом. Особенно осторожными надо быть тем, кто уже простужен или вообще часто болеет, передает РИА Новости.
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