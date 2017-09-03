Какой метод отбеливания зубов лучший

Для начала, стоит понять, что отбеливание зубов – это не обязательная, но достаточно популярная процедура, которая выбирается пациентом стоматологической клиники по желанию. Если все сделано с учетом индивидуальных особенностей, профессионально, с использованием передовых технологий, в итоге пациент становится обладателем белоснежной улыбки, избавившись от кофейного, чайного, табачного налета, желтизны зубов и других эстетических проблем с цветом эмали.

Существует несколько методик отбеливания – химическое, ультразвуковое, лазерное, фотоотбеливние. Стоматология не стоит на месте. Также есть немало альтернативных методик, например, реставрационное отбеливание. В каждом конкретном случае оптимальным станет тот или иной подход.



Химическое отбеливание, как правило, требует нескольких посещений стоматологического кабинета. Перед любым и тем более перед химическим отбеливанием специалист защищает десна и мягкие ткани полости рта от попадания активных химикатов. Под этими химикатами понимают специальное вещество, которое вступает в действие с налетом и устраняет его. В большинстве случаев действующим веществом химических гелей является перекись водорода.

Отбеливание с помощью ультразвука не имеет ничего общего с химическим отбеливанием. Если в случае с химической процедурой отбеливающий гель проникает в зубные ткани, то при ультразвуковом отбеливании убирается лишь поверхностный зубной налет и камень.

Фотоотбеливание – процедура, которая также подразумевает использование различных гелей, активизирующихся под действием ультрафиолетовых лучей, являющихся, в свою очередь, катализатором. В ряде случаев именно эту методику рекомендуют для отбеливания проблемных зубов с темным оттенком или флюорозом.

Одной из самых передовых методик отбеливания считается отбеливание лазером. Методика похожа на фотоотбеливание, но катализатором здесь выступает специальный лазерный луч. Преимуществами методики остаются относительно высокая эффективность, безопасность, а также возможность работы с зубами с поврежденной эмалью, сколами, трещинами. Кроме того, при лазерном отбеливании воздействие на каждый зуб производится отдельно, с учетом его индивидуальных особенностей. Таким образом, удается достичь равномерного результата. Сама процедура при этом занимает столько же времени, чем фотоотбеливание.

Для получения подробной информации о каждой методике отбеливания, о побочных действиях и противопоказаниях, о наиболее эффективной методике в конкретном случае обратитесь к вашему стоматологу.