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Здоровье

Российские ученые помогут излечить Стивена Хокинга

Стивен Хокинг. Фото: China Photos/Gettyimages.ru
Новосибирские ученые исследуют антиоксидантный белок. Работа поможет найти лекарство от бокового амиотрофического склероза, которым страдает физик Стивен Хокинг.
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Исследователи ищут средство, которое поможет победить боковой амиотрофический склероз. Редкое заболевание, которым страдает известный физик и популяризатор науки Стивен Хокинг, отпускает своим жертвам обычно от трех до пяти лет жизни. Спасти ученого надеются в институте цитологии и генетики сибирского отделения российской академии наук, сообщает "Комсомольская правда".

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Причины возникновения заболевания до сих пор неизвестны. Вероятно, дело в процессах, которые происходят в молекулярной структуре белка в результате мутаций, предполагают российские исследователи.

"Чтобы создать эффективное лекарство, надо сначала четко определить цель: на какой процесс в белке с мутацией и каким образом надо воздействовать, чтобы пациент вылечился. Это мы и стараемся определить в ходе нашей работы", – рассказал участник исследования Николай Алемасов.

Ученые уже выделили мутировавшие структурные характеристики в белке. Так они надеются предсказать продолжительность и развитие редкой болезни. К слову, Стивен Хокинг борется со своим недугом уже около полувека. Функции мозга знаменитого ученого сохранены, но самостоятельно передвигаться известный физик не может, а его речь воспроизводит специальное устройство. Болезнь до сих пор считалась неизлечимой.

Автор: Алексей Минин21 июля 2017, 14:02

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