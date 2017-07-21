Российские ученые помогут излечить Стивена Хокинга

Новосибирские ученые исследуют антиоксидантный белок. Работа поможет найти лекарство от бокового амиотрофического склероза, которым страдает физик Стивен Хокинг.

Исследователи ищут средство, которое поможет победить боковой амиотрофический склероз. Редкое заболевание, которым страдает известный физик и популяризатор науки Стивен Хокинг, отпускает своим жертвам обычно от трех до пяти лет жизни. Спасти ученого надеются в институте цитологии и генетики сибирского отделения российской академии наук, сообщает "Комсомольская правда".

Причины возникновения заболевания до сих пор неизвестны. Вероятно, дело в процессах, которые происходят в молекулярной структуре белка в результате мутаций, предполагают российские исследователи.

"Чтобы создать эффективное лекарство, надо сначала четко определить цель: на какой процесс в белке с мутацией и каким образом надо воздействовать, чтобы пациент вылечился. Это мы и стараемся определить в ходе нашей работы", – рассказал участник исследования Николай Алемасов.

Ученые уже выделили мутировавшие структурные характеристики в белке. Так они надеются предсказать продолжительность и развитие редкой болезни. К слову, Стивен Хокинг борется со своим недугом уже около полувека. Функции мозга знаменитого ученого сохранены, но самостоятельно передвигаться известный физик не может, а его речь воспроизводит специальное устройство. Болезнь до сих пор считалась неизлечимой.