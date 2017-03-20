Стивен Хокинг собрался в космос

Британский астрофизик Стивен Хокинг планирует отправиться в космос. Ему уже предложили место на корабле компании Virgin Galactic.

Известный ученый заявил, что прежде он и мечтать не мог о полете в космос. В эфире телепрограммы Good Morning Britain он рассказал, что место на корабле ему предложил лично владелец международного конгломерата Virgin Group Ричард Брэнсон, сообщает The Times.

"Трое моих детей принесли мне много радости. И я могу сказать вам, что сделает меня еще более счастливым – это полет в космос" – заявил Стивен Хокинг.

Астрофизик прежде думал, что в космос его "никто не возьмет". "Но Ричард Брэнсон предложил мне место в (корабле. – Прим. ред.) Virgin Galactic. Я незамедлительно ответил "да", – заключил ученый.

Между тем Стивен Хокинг прокомментировал политику президента США Дональда Трампа. Он отметил, что реакция на его избрание была преувеличенной. При этом он подчеркнул, что хочет навестить своих друзей, оставшихся в Соединенных Штатах, но не уверен, что ему в Америке "будут рады".

Стивен Хокинг заявил о необходимости создания мирового правительства — Катюша Кулешова (@tletearreli1981) 9 марта 2017 г.

Добавим, путешествие в космос можно считать своего рода подарком к юбилею парализованного ученого. В январе 2017 года ему исполнилось 75 лет.