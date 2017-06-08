Красный лук назвали убийцей рака

Употребление красного лука благотворно действует при лечении рака кишечника и молочной железы. Исследователи предлагают создать БАДы и лекарства на основе этого овоща.

Ученые канадского Гуэлфского университета обнаружили неизвестные ранее свойства красного лука. По мнению исследователей, это овощ – незаменимый помощник при лечении онкологии. Результаты своих исследований канадцы опубликовали в статье на сайте университета, а также в специализированном журнале Food Research International.

В луке содержится огромное количество антиоксидантов, а также антоцианов – веществ, помогающих организму бороться с воспалениями и инфекциями. Еще в красном луке есть кверцитин, защищающий клетки от повреждений.

"Антоцианин играет важную роль в окрашивании определенным цветом фруктов и овощей. Из всех овощей именно красный лук, которые имеет насыщенный темный цвет, скорее всего, будет иметь самые сильные противораковые свойства", – рассказал один из авторов статьи Абдулмонем Мурайан.

#UofG Study Reveals Red Onions Pack a Cancer-Fighting Punch https://t.co/NYpUOK1Opd ⚕️�� — University of Guelph (@uofg) 7 июня 2017 г.

В доказательство своих выводов ученые повторили свои опыты. Теперь они извлекли кверцетин из пяти различных сортов лука и проверили его действие на раковые клетки. Вытяжка из красного лука справилась с задачей лучше всего.

Теперь ученые изучают возможность создания на основе красного лука лекарственных средств. Также исследователи предлагают использовать этот овощ для создания экстрактов и биологически активных добавок.