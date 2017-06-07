У 280 тысяч москвичей нашли онкологию

Онкологическими заболеваниями страдают порядка 278 тысяч жителей Москвы. "Примерно 40–45 тысяч пациентов ежегодно прибавляются в городском онкологическом реестре", – сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Он отметил, что на начальной стадии рака была выявлена лишь треть из поставленных диагнозов, так как данные заболевания часто развиваются без каких-либо симптомов, человек ничего не чувствует, передает РИАМО.

Между тем, по словам Хрипуна, большой ресурс, позволяющий диагностировать онкологические заболевания, был создан в городе за последние пять лет. "В наших поликлиниках сосредоточена большая часть диагностической техники, благодаря чему они способны самостоятельно выявить рак на ранней стадии", — подчеркнул Хрипун.