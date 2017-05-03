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Чем грозят диеты

Фото: GLOBAL LOOK press
Диетолог Светлана Титова рассказала, что конкретной диеты, которая подошла бы всем, не существует. По ее словам, зачастую люди сами неправильно трактуют предписания, что наносит вред организму.
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По словам специалиста, многие в стремлении сбросить лишний вес доводят себя до такого состояния, когда из организма вымываются необходимые вещества. В связи с этим возникают нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, передает URA.RU.

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Светлана Титова пояснила, что наибольшему риску себя подвергают представители молодого поколения, которые находят диеты в социальных сетях. "Многие дети доводят себя до того, что даже сбивается работа половой системы. Есть риск, что у нас, через поколение, 50% женщин окажутся бесплодными", – считает диетолог.

При этом она отметила, что в социальных сетях можно найти практически любую диету, а к ней – всевозможные рецепты якобы полезных блюд. "Последняя самая модная фишка – это шестиразовое питание", – сказала специалист. "Люди начинают целый день есть и, соответственно, довольно быстро, наоборот, набирают вес. Они забывают, что подразумевается дробное питание – то есть человеку предписано разделять прием пищи на несколько небольших порций", – подчеркнула Титова.

Одна из самых популярных диет, по ее словам, основана на снижении потребления воды. Человек действительно ограничивает прием жидкости, но "поскольку пить хочется, пытается заменить воду чаем, пакетированными соками, но это на самом деле невозможно".

В заключение диетолог пояснила, что диеты, подходящей всем, не существует. "Универсальных рецептов тут нет. У каждого свой анамнез, возраст, климат проживания и желаемый результат", – считает эксперт.

Автор: Константин Улюкаев3 мая 2017, 15:07

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