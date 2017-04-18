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Здоровье

Чем опасны электронные сигареты

Фото: Dni.Ru
Британские ученые проанализировали и сравнили влияние электронных и обычных сигарет на организм человека. Оказалось, что в процессе вейпинга происходит патологическая активизация генов в клетках.
прочитано 2541 раз

Чтобы оценить влияние курения на здоровье человека, исследователи провели эксперимент. Для этого они использовали специально созданную в лабораторных условиях эпителиальную ткань дыхательных путей. 

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Воздействуя на модель легких с помощью табака и пара, ученые изучили, что происходит в этот момент с генами в клетках, сообщает EurekAlert! Оказалось, что электронные сигареты активируют ДНК, участвующие в клеточном метаболизме и механизмах окислительного стресса, который приводит к гибели клеток. 

Тем не менее, как показал эксперимент, вдыхание пара наносит организму гораздо меньший вред, чем курение обычных сигарет. Так, ученые установили, что табачный дым спустя 24 часа изменял активность 873 генов и 205 генов – спустя 48 часов. Электронные сигареты модифицировали лишь три гена по прошествии суток и один ген – через два дня. 

Таким образом, ученые пришли к выводу, что последствия от курения табака могут быть гораздо серьезнее, чем от пристрастия к вейпингу. Именно табачный дым активирует ДНК, которая связана с развитием рака легких, воспалением и фиброзом. 

Ранее ученые установили, что курение электронных сигарет в подростковом возрасте приводит к развитию никотиновой зависимости. Кроме того, было выявлено, что вейпинг может провоцировать развитие рака. 

Автор: Светлана Сидорчук18 апреля 2017, 14:46

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