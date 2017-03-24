Витамин С может вылечить заражение крови
Если открытие ученого подтвердится, то оно будет иметь огромное практическое значение в медицине. Как рассказал Марик, об эффективности инъекций витамина С он узнал в январе 2015 года.
Тогда к нему поступила 48-летняя пациентка с сепсисом. Женщина находилась при смерти и в такой критической ситуации медик вспомнил об исследовании специалистов из Вирджинского университета Содружества о лечении заражения крови с помощью внутривенного введения витамина С. К этому витамину он добавил еще немного В1 (тиамина) и кортикостероидов и ввел пациентке эту смесь.
На следующий день женщине стало намного лучше, и тогда доктор стал пробовать свой новый метод в лечении других людей, пишет ТАСС. С момента применения этой терапии из 150 случаев от сепсиса умер только один человек.
Как отмечают другие специалисты, если в дальнейшем открытие Марика научно подтвердится, то оно будет иметь колоссальное значение в медицине. При этом, сам автор отметил, что на данный момент к его методу многие врачи относятся скептически из-за его простоты.
Марик рассказал, что положительное влияние витамина С на пациентов с сепсисом врачи замечали и ранее, однако до сих пор научной основы эти данные не получали. По мнению ученого, это упущение частично обусловлено тем, что на этом методе терапии невозможно заработать.
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