Назван признак скорой смерти человека

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о смерти: как это происходит, что чувствуется в последние минуты... Ученые из Швеции приоткрыли завесу тайны и назвали главный признак, по которому можно определить, что дни человека сочтены.

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