Назван признак скорой смерти человека
Группа исследователей из Стокгольмского университета выяснила, что верным предвестником смерти является потеря обоняния, пишет Lenta.ru. К такому выводу они пришли на основе десятилетнего наблюдения за 1774 испытуемыми в возрасте от 40 до 90 лет.
Участникам предложили пройти тест и определить 13 запахов. Один неправильный ответ означал повышение риска смерти в течение ближайших десяти лет на 8%. По словам авторов работы, способность узнавать ароматы является показателем здоровья головного мозга. Нарушения в работе этого органа сигнализируют о том, что конец жизни не за горами.
"Результаты нашего исследования никак не связаны со старческим слабоумием, при котором также может происходить потеря обоняния. Мы открыли, что утрата способности распознавать запахи – признак скорой смерти", – подчеркнул один из исследователей Йонас Олофссон. Теперь ученые планируют установить биологические процессы, провоцирующие это явление.
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