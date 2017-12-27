Развенчан миф о пользе витамина D

Китайские ученые признали бесполезность добавок с кальцием и витамином D для пожилых людей. Они не защищают их от переломов костей.

Специалисты проанализировали 33 работы, посвященные влиянию таких добавок на состояние костной системы людей старшего возраста. Изученные данные касались 51 145 человек старше 50 лет, которые проживали в семьях, а не в домах престарелых.

Авторы научной работы выяснили, что употребление добавок не связано со снижением риска появления новых переломов независимо от дозы, пола пациента, содержания кальция в рационе или начальной концентрации витамина D в крови человека, сообщает EurekAlert! Витамин D играет ведущую роль в регулировании процесса абсорбции кальция и стимуляции роста костной ткани.

Кроме того, доказана его эффективность в профилактике рака молочной железы, предстательной железы и толстой кишки. Также он помогает в борьбе с болезнями сердца, ожирением и депрессией.

В последнее время все чаще звучат предупреждения экспертов: как с поливитаминами, так и с БАДами (главным компонентом которых являются те же витамины), нужно быть крайне осторожными. Специалисты давно признали, что порой избыток витаминов страшнее, чем их недостаток. Чтобы не пришлось заниматься лечением гипервитаминоза – сбоя в работе организма, к которому привел избыток витаминов, употребление витаминных комплексов нужно согласовывать с врачом.