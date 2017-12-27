Развенчан миф о пользе витамина D
Специалисты проанализировали 33 работы, посвященные влиянию таких добавок на состояние костной системы людей старшего возраста. Изученные данные касались 51 145 человек старше 50 лет, которые проживали в семьях, а не в домах престарелых.
Авторы научной работы выяснили, что употребление добавок не связано со снижением риска появления новых переломов независимо от дозы, пола пациента, содержания кальция в рационе или начальной концентрации витамина D в крови человека, сообщает EurekAlert! Витамин D играет ведущую роль в регулировании процесса абсорбции кальция и стимуляции роста костной ткани.
Кроме того, доказана его эффективность в профилактике рака молочной железы, предстательной железы и толстой кишки. Также он помогает в борьбе с болезнями сердца, ожирением и депрессией.
В последнее время все чаще звучат предупреждения экспертов: как с поливитаминами, так и с БАДами (главным компонентом которых являются те же витамины), нужно быть крайне осторожными. Специалисты давно признали, что порой избыток витаминов страшнее, чем их недостаток. Чтобы не пришлось заниматься лечением гипервитаминоза – сбоя в работе организма, к которому привел избыток витаминов, употребление витаминных комплексов нужно согласовывать с врачом.
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