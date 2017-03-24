Чем опасны витамины

Фармакологическая индустрия за последние годы создала настоящий культ витаминов. Только в США продается около 3,5 тысячи различных пищевых добавок, содержащих поливитамины и минералы. А граждане России и Европы на разнообразные чудодейственные добавки ежегодно тратят до 100 миллионов долларов. И год от года эта сумма растет.

В полезности чудодейственных драже и сиропов долгие годы никто не сомневался. Однако недавно ученые в разных странах решили проверить, как эти добавки действуют на самом деле – не в пробирке или "на мышках", а в организме человека.

Результаты исследования оказались шокирующими. Выяснилось, что почти всегда витамины, полученные в дозах сверх тех, что имеются в повседневном пищевом рационе человека, оказываются бесполезными, а иногда даже вредными. Немецкий фонд борьбы с заболеваниями сердца даже выпустил предупреждение о бесполезности витаминных таблеток для нормально питающегося человека: "Витамины не предупреждают ни рак, ни инфаркт, не говоря уж о лечении этих болезней".

Однако на телеэкранах и рекламных проспектах информация о пользе поливитаминов для человека по-прежнему преподносится как общеизвестный факт, который не подлежит сомнению. Днем и ночью нам настойчиво напоминают, что принимать витамины нужно буквально во всех жизненных ситуациях: при восстановлении после болезни, при диете, при повышенных физических и умственных нагрузках, при стрессе и беременности. Например, малышам советуют давать витаминные комплексы "Алфавит Наш малыш" и " Multi-Tabs Бэби", детям от четырех до семи лет, если верить рекламе, подходит Центрум Детский (Джуниор), "Алфавит" (серия "Детский сад"), Multi-Tabs (серия "Малыш"). Для подростков старше 12 лет фарминдустрия выпускает витамины "Алфавит Тинейджер" и другие схожие по составу мультикомплексы. Под влиянием рекламы, пребывая в абсолютной уверенности, что прием витаминов несет лишь только пользу, люди буквально горстями глотают разноцветные драже и капсулы.

Помните? "Суперсистема 6", "Зеленая формула", "Коэнзим Q10" – все эти препараты, содержащие избыток витаминов, певица Лариса Долина когда-то на всю катушку рекламировала, что называется, на каждом перекрестке. При этом ходили упорные слухи, что певица участвовала "в доле" проданных витаминных препаратов. Слухи, конечно, остались только слухами.

Но в последнее время все чаще звучат предупреждения экспертов: как с поливитаминами, так и с БАДами (главным компонентом которых являются те же витамины), нужно быть крайне осторожными. Что же стоит за рекламой витаминных комплексов? Насколько полезны и безопасны синтетические витамины? Существует ли альтернатива волшебной таблетке, обещающей решить все проблемы человечества? Dni.Ru решили разобраться в этих вопросах с помощью экспертов.



Больше не значит лучше

Специалисты давно признали: порой избыток витаминов страшнее, чем их недостаток. Разумеется, иногда прием витаминов оправдан – например, при тяжелой болезни, во время восстановительного периода после операции и так далее. Так, при ВИЧ имеется повышенная потребность в витамине D, однако здоровому человеку при нормальном рационе это не нужно.

Бесконтрольный прием витаминов, а особенно специальных спортивных витаминов, где дозы заведомо завышены и рассчитаны на профессиональных спортсменов, может нанести огромный урон здоровью. Чтобы не пришлось заниматься лечением гипервитаминоза – сбоев в работе организма, к которым привел избыток витаминов, – употребление витаминных комплексов следует согласовывать с врачом.

Чрезмерное употребление витаминов может не только нанести урон здоровью, но и сократить жизнь. В 2000 году на ежегодной кардиологической конференции в США группой ученых было сделано заявление: большие дозы витамина С приводят к более быстрому развитию атеросклероза. К такому выводу ученые пришли в результате исследования, в котором приняли участие 570 человек. Всестороннее обследование добровольцев, средний возраст которых был около 54 лет, показало, что их сосуды в норме.

Через полтора года при повторном обследовании выяснилось, что атеросклероз сонных артерий, снабжающих кровью головной мозг, в два с половиной раза чаще отмечен у тех, кто чрезмерно увлекался аскорбиновой кислотой. Примечательно, что люди принимали в день по 500 мг витамина С как раз для профилактики атеросклероза, но получили диаметрально противоположный результат. И это далеко не единственный случай.

В 2005 году научные сотрудники Медицинского факультета университета имени Джонса Хопкинса на основании 19 исследований 136 тысяч пациентов пришли к выводу: прием дополнительного витамина E увеличивает риск смерти. 10 октября 2011 года ученые Миннесотского университета объявили о результатах обследования состояния здоровья 39 тысяч пожилых американок. Неожиданно выяснилось, что смертность среди женщин, принимавших дополнительные витамины, в том числе магнезию, цинк, медь и железо, оказалась выше, чем у тех, кто этого не делал.

Через два дня, 12 октября 2011-го, со схожим заявлением выступили сотрудники Кливлендской клиники. На основании наблюдений за 36 тысячами мужчин они установили, что люди, принимавшие витамин E, на 17% чаще рискуют заболеть раком простаты. Комментируя результаты исследования, глава кардиологического отделения Cleveland Clinic в США Стивен Ниссен заявил: "Концепция применения мультивитаминов была навязана американцам заботящейся о своих интересах нутрицевтической промышленностью, и сделано это было для получения прибыли".

Существуют разработанные дозировки витаминов для профилактических и лечебных нужд, и превышение этих дозировок приводит к отравлению витаминами. Врачи напоминают: фоновая доза витамина С у здорового человека всего лишь 80 миллиграммов в сутки. А лечебная доза, если вы простудились или у вас острое вирусное заболевание, может доходить до двух граммов в сутки у крупного человека на протяжении двух-четырех дней максимум. Затем следует снова вернуться к нормативу в 80 миллиграммов. Такое количество витамина С человек получает с пищей, даже если она не отличается разнообразием фруктов и овощей.

Но если передозировка водорастворимых витаминов приводит к большинству симптоматических изменений, не представляющими большой угрозы, то избыток или высокая концентрация жирорастворимых витаминов А, D, Е и К в достаточной степени опасны. Так, передозировка в десять раз в течение трех дней витамина К, участвующего в синтезе белков и процессах коагуляции крови, у детей приводит к летальному исходу: ребенка можно фактически убить завышенной дозой этого витамина.

Или возьмем, к примеру, рыбий жир, содержащий большое количество витамина D. Всем известно, что его недостаток приводит к рахиту. Сейчас применение рыбьего жира, выработанного из печени трески и жирной рыбы лососевой группы, применяется для других целей. Ученые установили, что он содержит большое количество так называемых антиоксидантов, укрепляющих стенки сосудов и связывающих свободнорадикальные компоненты в организме, тем самым снижая риск новообразований – то есть рака.

Звучит оптимистично, однако на деле все обстоит иначе, и в ключевых моментах теория сильно расходится с практикой. Напомним, что витамин D – так называемый кальциферол – влияет на баланс кальция в организме и синтезируется в нем. Он входит практически во все выпускаемые фарминдустрией витаминно-минеральные комплексы, включая наиболее популярную в нашей стране серию "Компливит". При этом D является жирорастворимым витамином, его передозировка приводит к вымыванию кальция из организма. В результате кости становятся хрупкими и ломкими.

Публикация от Магеря Илья - ЭНДОКРИНОЛОГ (@magerya_endocrinolog) Июн 27 2016 в 1:48 PDT

Кроме того, на внутренней поверхности сосудов начинается образование простеночных кальцификатов. И здесь кроется очень большая опасность. Многим пациентам, страдающим кардиологическими заболеваниями, по жизненным показаниям устанавливают в сердце так называемые стенты – сердечные сосуды, которые расширяют проход сосуда и улучшают объемный кровоток сердечной мышцы, таким образом спасая сердце от ишемической болезни и инфаркта миокарда.

Ежедневно такие стенты устанавливаются по всему миру тысячами. Но не все знают, что в определенной ситуации они представляют страшную опасность. Дело в том, что в местах турбулентности крови – именно там, где установлен стент – возможно образование кальцификатов внутри сосудов. И тогда, несмотря на то, что пациент принимает препарат, разжижающий кровь, при большом количестве витамина D начинается отложение кальция. При этом стент закрывает проход коронарного сосуда.

По этой причине установленный в сердце стенд и рыбий жир, то есть витамин D в больших количествах -явления практически несовместимые. Сочетая их, пациент, сам того не ведая, не улучшает, а ухудшает свое здоровье. Кроме того, растет риск возникновения проблем с мышцей сердца и даже инфаркта миокарда.

Витамины и рак



С онкологическими заболеваниями все еще печальнее. Эксперты предупреждают: длительный и бесконтрольный прием популярного антиоксиданта, витамина Е в дозе 400 миллиграммов в сутки существенно увеличивает риск заболевания раком легких.

По данным медицинского журнала “American Journal of Clinical Nutrition”, вероятность заболеть раком груди молочной железы у женщин, которые регулярно принимали поливитаминные комплексы, оказалась на 20% выше, чем у тех кто не употребляли такие добавки. К таким выводам пришли американские медики в результате 20-летних наблюдений.

Международное исследование, проведенное учеными из Сербии, Дании и США на 170 тысячах человек, должно было выяснить, способствует ли прием витаминов А, С и Е защите от рака органов пищеварения. Оказалось, что прием этих витаминов хоть и не много, но однозначно повышает риск таких опухолей.



При этом особенно опасна комбинация витамина А и бета-каротина – она повышает риск появления рака кишечника на 30%. По данным исследователей, около девяти тысяч человек из миллиона принимающих такие витаминные добавки, ежегодно гибнут от рака органов пищеварения.





В 2007 году маммологи заявили о результатах десятилетних наблюдений за группой женщин, 974 из которых в течение десяти лет диагностировали опухоль молочной железы. Сопоставив эти сведения с данными опросных листов, заполненных участницами исследования, ученые с удивлением обнаружили: около трети женщин, заболевших раком груди, регулярно принимали мультивитамины в надежде защитить свой организм от преждевременного старения и болезней. Всего же витаминными комплексами дополняли свой рацион девять тысяч участниц эксперимента.

Двойной риск



В наши дни фармидустрия выпускает огромное количество разнообразных поливитаминов, рекомендуемых к приему во время беременности. Это витамины европейских, отечественных и американских марок Amway Nutrilite или Nutritional Tabs, Аpovit, Blackmores, Elevit Complex, Centrum, Multitabs , Prednacare, Vitrum, Weleda. Среди продукции, предлагаемой этими компаниями беременным женщинам, поливитамины "Элевит Пронаталь", "Прегнакеа", "Витрум", "Фемибион", "Мультитабс", "Пренатал", Multivita, Queisser, Solgar. Между тем эти витаминные комплексы могут не только не пойти на пользу будущим мамочкам, но и сослужить плохую службу, если принимать их в переизбытке.

Так, витамин А в чрезмерных количествах может вызывать пороки развития у плода, поражения сердца, нервной системы, почек, нарушения в развитии половых органов и конечностей. У беременной женщины повышенное содержание витамина А в организме может спровоцировать тошноту, слабость, усталость, головные боли, скачки артериального давления и даже нарушения в работе свертывающей системы крови.

Поступление в организм повышенных доз витамина В1 приводит к аллергическим проявлениям и расстройствам нервной системы. Чрезмерное количество витамина В2 отрицательно сказывается на работе нервной и сердечно-сосудистой системы и увеличивает риск неврологических расстройств.

Публикация от @myhealth05 Мар 23 2017 в 12:55 PDT

Чрезмерное увлечение витамином С вместо ожидаемой стимуляции иммунной системы способно привести к обратному эффекту – угнетению иммунитета. Та же опасность кроется и в передозировке витамина D: вместо того, чтобы способствовать обогащению костей кальцием, происходит его вымывание. Кроме того, избыточные дозы витамина С при беременности грозят разжижением крови и увеличивают риск возникновения кровотечения при родах



Также хуже на фоне избытка этого витамина усваивается глюкоза, и с большей вероятностью может развиваться анемия. Существенную опасность представляют и чрезмерные дозы витамина Е – поражаются все жизненно-важные системы и органы, что приводит к резкому ухудшению самочувствия.

Публикация от Танюша (@mikhaylova_tatyana) Мар 23 2017 в 9:29 PDT

Тем временем на "мамских" интернет-форумах ведутся оживленные споры по поводу целесообразности приема витаминов во время беременности. Недавно родившие и беременные женщины охотно делятся своим опытом:

"Витамины надо пить, только когда это подтверждено анализами, я пила фолиевую (кислоту. – Прим. ред.) всю беременность, в итоге к 34 неделям беременности мне поставили раннее старение плаценты. Так что думайте сами, решайте сами. Кстати, синтетические витамины сажают почки и мамы и плода".

"Всю беременность пила кальций, боялась потерять зубы. в итоге малыш родился с маленьким родничком, и теперь врач запретила мне вообще есть сыр и творог – до тех пор пока не вырастут зубы у малыша". – "Мне врач тоже об этом говорила. Есть специальные нормы по потреблению кальция для беременных".

"Не подскажете, где можно найти нормы для беременных? А то я не ем молочные продукты, но пью "Элевит" и дополнительно глюконат кальция (около 8 таблеток). Врач говорит, что глюконат жуть как полезен и от него ничего не будет, хоть горстями жуй, но верится в это с трудом. Теперь боюсь переборщить после постов про маленькие роднички".

"Я не пью никакие витамины. Пила после 12 недель курс витаминок... в итоге нашли изменения в почках!".

"Мне лично жаль тех девушек которые горстями глотают эти непонятные таблетки. Эти разрекламированные Элевит, Фемибион.... Хороший аптечный бизнес не более".

"Это всего-навсего развод лохов на деньги".



Вернуться к истокам

Широкомасштабные исследования показывают: у людей, употребляющих в пищу много овощей и фруктов, в крови достаточно витаминов и антиоксидантов. Такие люди намного реже страдают сердечными и онкологическими болезнями. И дело тут не только в содержании витаминов в растениях. Надо учитывать, что в растительной пище содержится примерно десять тысяч других веществ, сбалансированных самой природой.



Однако после того как в XIX веке были открыты жиры, белки, углеводы и минеральные соли, люди решили, что они оседлали природу. Ученые поместили в маленькую капсулу все витамины на свете в надежде, что это решит проблемы человека.

"Ни одна таблетка сама по себе не заменит разнообразия природных элементов, – предупреждает персональный тренер Лев Гончаров. – Большинство маленьких таблеток, мало того, что не содержат еще не открытых витаминов (а они постоянно открываются учеными), – так и уже открытые наукой витамины там находятся в концентрациях, не естественных для природной среды. Они начинают действовать уже как лекарство. А у лекарства есть как эффект, так и побочный эффект".



Возможно, в ближайшее время в обществе отношение к витаминным добавкам вернется к своим истокам – люди признают, что принимать витамины нужно лишь в том случае, если по каким-то причинам ежедневный рацион скуден и однообразен. Например, витамин С должны получать моряки в плавании и полярники на зимовке, витамины группы В полезен тем, кто питается в основном шлифованным рисом, витамин А – тем, кто не употребляет в пищу моркови, яиц, сливочного масла, молока.

"Витамины нужно применять только в случаях, когда есть их очевидный дефицит, – убежден эксперт. – Например, у человека обветрились губы. При изучении его рациона выясняется, что на протяжении многих месяцев в нем была нехватка витамина А и Е. Человек в течение недели принимает Аевит – губы приходят в норму. Витамины отменяем, живем дальше, но теперь не забываем про рыбу и не верим слепо в науку, как в Бога".

Публикация от @dzaret27ppfitgirl Мар 23 2017 в 12:48 PDT

Бездумно принимать витамины человеку, который и так получает их в ежедневном рационе питания нельзя. Такие препараты нужно принимать исходя из анализов, подтвердивших нехватку витаминов в организме, убеждена Марина Сергиенко, эксперт по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине.

Несмотря на то, что все мы, по сути. являемся заложниками фарминдустрии, в которую вкладываются огромные маркетинговые бюджеты, ко всему нужно подходить разумно. "Нужно разобраться и осознанно подойти к вопросу питания. Изучайте, разбирайтесь, читайте, получайте больше информации о продуктах. Есть продукты которые нас разрушают – с консервантами и красителями. А есть такие, что дают нам здоровье и долголетие", – убеждена эксперт.

"Не нужно забывать о наших традициях. Население России издавна питалось по монастырской диете. В основе рациона всегда были злаки, семечки, орехи, овощи – все, что растет на нашей земле. Природа позаботилась о человеке. Нам это генетически понятно. Мы должны больше питаться оттуда, из наших истоков".

Каждый продукт имеет свои полезные свойства, нормализующие состояние определенных органов и систем организма, напоминает диетолог. Например, в стакане молока 290 миллиграммов кальция, в в столовой ложке кунжута – 1400. Витамин Е назначают беременным, а его очень много содержится в семечках – 125% от дневной нормы потребления. Иммунитет можно укреплять, например, с помощью куркумы. И этого достаточно для того, чтобы человек получал все необходимые вещества.

"Люди в современном обществе должны задумываться над тем, что они едят, а не пытаться решить проблемы с помощью витаминов, которые им в принципе не нужны. Каждый день в рационе человека должны быть свежие овощи, фрукты, обязательно Омега-жиры – из рыбы, семечек, семян, орешков. Причина смерти в мире номер один это сердечно сосудистые заболевания. Те же Омега 3, Омега 6 и Омега 9 содержатся в семенах льна и прекрасно защищают сосуды, повышают иммунитет и продлевают жизнь", – напоминает эксперт.