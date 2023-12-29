Повысят или понизят: что будет с тарифами на связь в 2024 году

Ранее уже был анонсирован рост цен на домашний интернет. Что же будет с мобильной связью?

Операторы сотовой связи не смогут бесконтрольно поднимать цены на предоставляемые услуги, сообщает телеканала "360". За динамикой внимательно следят профильные ведомства. Сейчас на территории страны реализуется новая стратегия развития связи. Она должна быть доступна для различных слоев населения.

Ранее появилась информация о подорожании домашнего интернета. RT пишет, что провайдеры объяснили рост цен необходимостью поддерживать работоспособность установленного оборудования. Платить пользователи стали больше на 5-10%.

В целом на территории Российской Федерации цены продолжают подрастать. Уровень инфляции в настоящее время составляет 7,5%. "Царьград" пишет, что для стабилизации ситуации в стране используются два основных инструмента. Первый основывается на поднятии ключевой ставки. Сейчас показатель держится на уровне 16%. Второй заключается в наличии запрета на реализацию валютной выручки.