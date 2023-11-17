Названо главное условие для снижения ключевой ставки

Регулятор не исключает, что в следующем году показатели продолжат путь стабилизации. Российская экономика под угрозой или нет? Попробуем рассмотреть подробности происходящего.

За последние несколько месяцев ключевая ставка повысилась с 7,5 до 15% годовых. Данное решение помогло стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Центробанк, как пишет RT, не исключает снижения уровня. Для этого важно достижения целевого уровня инфляции до 4%.

Ura.ru сообщает, что развитие сценария, при котором инфляция будет снижаться, возможна уже в 2024 году. При этом Центробанк не исключает, что ключевая ставка может быть еще повышена до конца декабря. В начале осени уровень инфляции составлял 6-7%, поэтому было принято жесткое решение по стабилизации ситуации.

Напомним, что ключевая ставка – действенный инструмент для регулирования современной экономики. Ее повышение или понижение напрямую влияет на стоимость товаров и услуг для конечного потребителя. В том случае, если показатель увеличивают, спрос потребителей снижается, если уменьшают, то происходит противоположная реакция рынка.