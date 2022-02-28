Произойдет ли блокировка карт российских банков – ответ эксперта

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, будут ли заблокированы карты российских банков в связи с санкциями против России из-за военной операции на Украине. Ответ на волнующий россиян вопрос эксперт дал "Москве 24".
По его словам, владельцы карт "Мир" могут не волноваться, поскольку это внутренняя платежная система. Эксперт дал понять, что санкции никак не могут повлиять на ее работу. Мол, "Мир" работает до тех пор, пока не произошло отключение электроэнергии.
Если же платежные системы Visa и Master Card будут заблокированы для территории России, то это произойдет на сразу, отметил Беляев. Он заверил, что в таком случае россиянам дадут время для выведения средств со счетов, перевести деньги на другие счета. Эксперт обратил внимание: сейчас при введении санкций против банков предоставляют месяц на урегулирование всех вопросов.
Однако блокировка платежных систем маловероятна, поскольку они являются коммерческими предприятиями, а Российская Федерация приносит хороший доход, заметил Беляев. По мнению эксперта, если отключить одних клиентов, то усложнится работа с другими. Якобы никто не станет ставить под удар свои денежные средства.
Напомним, 24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Ограничения стали следствием российской военной операции на Украине.