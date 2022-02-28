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Экономика
"Мы готовились давно": Мишустин анонсировал план поддержки российской экономики

"Мы готовились давно": Мишустин анонсировал план поддержки российской экономики

Министр финансов Антон Силуанов рассказал об амнистии капитала.
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В понедельник, 28 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с заместителями сообщил о том, что правительство разработало план поддержки российской экономики из-за санкций Запада. По словам главы кабмина, решения будут озвучены в скором времени. Он отметил, что в России к этому "готовилась давно". Мол, никто никаких иллюзий не питает, однако важно оперативно реагировать на произошедшие изменения.

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Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, рассказал об амнистии капитала. Подобные меры предпринимались в 2015, 2018 и 2019 годах, однако не в таких масштабах, подчеркнул глава ведомства. Силуанов сообщил, что это делается с целью гарантий российского капитала за границей.

Кабмин и Центробанк примут решения по укреплению финансовой стабильности, добавил министр финансов РФ. По его словам, предпринимаются меры по обеспечению бесперебойной работы банков.

Напомним, после начала военной операции на Украине Запад ввел санкции против России и различных секторов ее экономики. Ограничения затронули госдолг и инвестиции, экспорт и импорт, авиасообщения, банки и многое другое.

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Фото: Russian Government / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 15:29 Источник: Комсомольская правда

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