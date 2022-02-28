Объявлено о проблемах с внутрироссийскими перелетами

Россия может начать испытывать проблемы с внутренними авиаперелетами из-за спецоперации на Украине.

Более половины российских самолетов находится в лизинге, а запчасти на них заказывают за границей. Все это может повлечь за собой трудности с авиаперевозками внутри страны.

По словам председателя Союза пассажиров России, члена Общественного совета при Министерстве транспорта России Кирилла Янкова, проблемы могут стать ребром во время проведения спецоперации России на Украине. Причина в том, что российский авиапарк почти весь зарубежный. И хотя эту проблему еще можно как-то решить, например, выкупив самолеты, то остается технический аспект – обслуживание крылатых машин.

"Как быть с техобслуживанием и запчастями — пока не понятно. Это может ударить по перевозкам в стране. Возможно, на внутренние рейсы придется выпускать самолеты под какими-нибудь флагами, например, Киргизии, и они будут летать из Москвы в Хабаровск или Магадан. Потому что к российскому авиатранспорту запчасти не поставят", – рассказал эксперт.

Однако спикер уверен, что авиаперевозки в России все же не прекратятся, и власти найдут выход. Кроме того, еще остались страны, в которые граждане России все же смогут отправиться. Ряд государств не ввели санкции против России, к примеру Швейцария и Сербия. Также можно будет поехать на поезде в Хельсинки. Остается открытым стандартный хап через Стамбул, откуда можно будет попасть в Грецию. Также есть лазейка через Белград. Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ тоже открыты для россиян.