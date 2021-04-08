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Экономика
В России хотят ввести новые льготы для малоимущих – подробности

В России хотят ввести новые льготы для малоимущих – подробности

Власти России хотят ввести дополнительные льготы малоимущим гражданам по оплате электроэнергии.
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Госсовет предложил правительству новые механизмы адресной помощи россиянам, оказавшимся в трудном положении. Среди озвученных мер – повышение тарифа для состоятельных граждан и субсидирование тарифа для людей с низким доходом. О дополнительных льготах малоимущим расскажут президенту России Владимиру Путина на предстоящем совещании по вопросам развития электроэнергии.

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Как сообщает издания "Известия", такой механизм поддержки бедных граждан может быть принят в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на свет. Эта мера должна помочь снизить объемы перекрестного субсидирования – когда льготы дают малоимущим за счет повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса. Но такой способ изжил себя, уверены эксперты.

Представители Министерства строительства и ЖКХ считают, что переход к новому механизму адресной помощи малоимущим нужно совместить с расширением круга получателей помощи. В ведомстве отметили, что во многих регионах субсидии получают граждане, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг 22% бюджета и более. "Можно было бы скорректировать показатель до 15%", – сообщили в Минстрое.

Ранее "Дни.ру" рассказали о хорошем способе сэкономить на услугах ЖКХ. Подробности Вы узнаете из этой статьи.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 10:19 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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