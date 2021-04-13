В России банки могут поднять ставки для бизнеса

В связи с повышением ставки Центрального банка России, уверены аналитики рейтингового агентства "ЭкспертРА", в 2021 году процентная ставка по кредитам для предпринимателей может увеличиться до 10%, передает URA.Ru. На данный момент минимальная ставка оценивается в 7,8%. Тем временем ключевая ставка ЦБ уже увеличилась с 4,25% до 4,5% и, по мнению экономистов, этот процесс будет продолжаться и дальше.
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