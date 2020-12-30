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Экономика
Можно ли победить нелегальный табак без помощи коронавируса?

Можно ли победить нелегальный табак без помощи коронавируса?

Фото: PIC/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Исследование аналитического агентства Nielsen показало, что на III квартал 2020 года доля нелегальных сигарет на российском рынке составила всего 7%. Для сравнения, в III квартале 2019 года аналогичное исследование показало 15,6%. Ключевой причиной таких изменений называют коронавирусные ограничения, повлиявшие на поставки контрабанды через границы. Если это действительно так, то вслед за нынешним спадом, стоит ожидать подъема.
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Глобализация нелегальной экономики

На международном потребительском рынке табачная продукция уже давно является одной из самых проблемных по части контрафакта и контрабанды. Основу этому бизнесу в наше время положила практика кратного увеличения акцизов, что вылилось в резкий рост цен на легальные сигареты. Подобный подход применяется в целях борьбы с курением, но на практике приводит к проблемам другого рода: криминальные структуры сразу же начинают организацию поставок дешевого табака из-за рубежа.

Чаще всего это продукция из Белоруссии, ОАЭ, Сербии, Болгарии, Румынии. Около 1,6 триллиона долларов в год приносят табачному криминалу 10 стран с наиболее развитым черным рынком сигарет. Нелегальные сигареты обходятся в 2-3 раза дешевле и поэтому пользуются огромным спросом.

В России проблема начала развиваться с 2015 года, после резкого роста ставки акциза на табак. Если на тот момент доля нелегальных сигарет составляла порядка 1% рынка, то к концу прошлого года превысила 15%, ежегодно прирастая практически вдвое. Все это время российский и зарубежный бизнес обращал внимание властей на то, что необходимо принимать серьезные меры. Теневой оборот табачной продукции – это бюджетные потери, которые в прошлом году составили более 100 млрд. руб., это удар по честному бизнесу, в первую очередь малой торговле, это распространение дешевого табака среди несовершеннолетних, а также спонсирование криминальных и террористических структур.

Как заявляют эксперты и представители табачной отрасли, падение доли нелегальных сигарет в 2020 году – в первую очередь результат "коронавирусных" ограничений, эффект которых усилила активная работа правоохранителей и властей. Однако ограничения серьезно ударили по экономике в целом, поэтому в 2021 году вряд ли стоит ждать их повторения в том же масштабе. При этом ценовой разрыв между легальными сигаретами и контрабандой только заметно возрастет. Это безусловно поднимет и спрос на дешевый нелегальный табак. А значит, есть риск того, что поставки контрабанды вновь увеличатся, появятся новые производства контрафакта.

Фото: photorevolution/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Нелегальные тоже плачут

Одним из ключевых факторов резкого роста черного рынка сигарет в России стало образование Таможенного союза стран ЕАЭС. Открытие границ, отмена обязательного таможенного контроля скоро показали побочный эффект: увеличились поставки контрабанды, причем масштабно, с использованием большегрузного транспорта. Ее стали везти не только скрытно, окольными путями, но и абсолютно открыто, учитывая отсутствие таможенных границ. Поэтому большую часть российского нелегального рынка в прошлом году занимала продукция из ЕАЭС. Однако поставки из дальних стран также стремительно росли. В первую очередь это арабские сигареты и продукция из Сербии, которая попадала в Россию через южную границу или авиаперевозками.

В 2020 году ситуация стала сложнее для всех дельцов теневого рынка, но самый сильный удар получили как раз поставщики из дальнего зарубежья. Ранее выгодные маршруты, включавшие Иран, Казахстан и Китай или Киргизию, оказались заблокированы или ограничены, из-за того, что на ряде этапов требовали воздушных или водных перевозок, которые были закрыты. Такие же проблемы появились и у контрабанды из Армении, которая ранее доставлялась самолетами. Окончательно испортили жизнь контрабандистам российские правоохранители, сумевшие перекрыть несколько очень крупных каналов поставок и изъять огромные партии нелегального табака.

Но основные поставки нелегальных сигарет в Россию идут из Белоруссии, составляя 54,5% российского нелегального рынка по данным Nielsen. В 2020 году даже они нередко прерывались из-за "коронавирусных" ограничений, ограничивших рейсы "челноков", активизации работы российских таможни, полиции в результате которых усложнился въезд подозрительного большегрузного транспорта и была прекращена деятельность нескольких крупных ОПГ.

В то же время серьезно снизилось производство контрафакта, Nielsen оценивает его долю всего в 0,7%. И это определенно заслуга российских силовиков, ведь в течение года было закрыто 15 предприятий, задействованных в производстве нелегальных сигарет.

Черный рынок понес большие потери, но критическими их назвать нельзя. Даже изъятие нелегальных сигарет пока лишь набирает обороты. По разным оценкам, в России вне закона находится свыше 14 млрд сигарет, но за прошедший год изъят был только 1 млрд.

Сможет ли оправиться нелегальный табак?

Результаты 2020 года могли бы вселять оптимизм, если бы не усиление ключевого фактора риска: ценового разрыва. Из-за роста акциза на табак на 20% в 2021 году средняя стоимость пачки возрастет со 120 рублей до 140. При этом нелегальная продукция также будет продаваться по 50-70 рублей. На этом фоне стоит ожидать новых попыток ввоза и торговли контрабандой, восстановления нелегальных производств.

Власти понимают эту проблему. В декабре Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил проект закона об ограничении объема немаркированных сигарет, перемещаемых, как через российскую границу, так и по стране. Закон введет запрет на перемещение более одного блока сигарет немаркированных по российским требованиям. Раньше этой "лазейкой" часто пользовались контрабандисты, утверждавшие, что везут машины сигареты для себя или на подарки родственникам.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com

Проект другого важного закона был также принят в декабре. Речь об установлении единой минимальной розничной цены на табак по аналогии с алкогольным рынком. Теперь незаконной будет продажа любых сигарет по цене ниже установленного ценового порога. Поэтому с 1 апреля 2021 года вводится новый инструмент для выявления нелегального табака, который поможет как потребителям, так и правоохранителям и контролирующим органам.

Цифровая маркировка, которая стала обязательной для всех сигарет в уходящем году, также является серьезным инструментом в борьбе с нелегальным табаком. Благодаря мобильному приложению "Честный знак" для проверки цифрового DataMatrix-кода нужен лишь смартфон. Теперь оперативно выявлять нелегальные сигареты смогут и потребители, и ритейлеры, и, конечно же, надзорные органы.

Тем не менее масштабная работа по системной защите легального рынка сигарет пока далека от завершения. Так, санкции за участие в перевозке, обороте или производстве нелегальных сигарет до сих пор чрезмерно мягкие, штрафы за нарушения не заставляют отказаться от дальнейшего нарушения закона. Отсутствует механизм уничтожения табачного конфиската. Изъятая продукция может длительное время храниться на складах, что все равно ведет к бюджетным расходам. Не решена проблема контроля за трансграничным перемещением табачной продукции в ЕАЭС и т.н. "прерванного транзита".

В 2021 году российский рынок будет гораздо лучше защищен от нелегальных сигарет. Однако, принимая во внимание предстоящий резкий рост стоимости легального табака ввиду повышения акциза, возникает риск значительного увеличение перетока нелегальной продукции. Справятся ли с ним правоохранители в отсутствие масштабного закрытия границ и ограничения грузоперевозок, покажет лишь время.

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Автор: 30 декабря 2020, 17:01

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