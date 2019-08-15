Более половины россиян не могут погасить кредит

Более половины граждан России (51%) имеют непогашенные кредиты. При этом многие должники (31%) вынуждены тратить от 10% до 20% семейного бюджета на ежемесячные выплаты. Некоторые (16%) готовы отдавать банкам от 21% до 30% своего дохода, остальные (13%) платят почти половину заработной платы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Центра изучения общественного мнения.
Опрос был проведен 25 июля этого года. В нем приняли участие 1600 человек. По словам генерального директора ВЦИОМ Константина Абрамова, кредитное настроение россиян "в целом является пессимистичным".
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