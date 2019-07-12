"По-братски": Лукашенко подготовил очередную пакость России
Инициатива исходит от компании "Гомельтранснефть Дружба" – но, естественно, с одобрения Александра Лукашенко. Там заявляют, что повышение цены почти на 22% должно компенсировать белорусской стороне убытки, понесенные весной из-за инцидента с загрязненной хлорорганикой нефти.
Однако аналитики подсчитали, что ежегодно Белоруссия получает за прокачку российской нефти 256 миллионов рублей. За счет увеличения тарифов она выиграет дополнительно 56 миллионов – а свои потери от прокачки грязной нефти Минск оценивает в два раза выше.
Политологи высказываются яснее. "Надо напомнить России, что у Белоруссии есть рычаги влияния. Не забывайте, что ваши нефть и газ идут через белорусские трубопроводы", – приводит издание "Политнавигатор" слова эксперта Валерия Карбалевича.
Так же смотрят на действия Александра Лукашенко и в Москве. В частности, директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что Белоруссия пытается оказать давление и решить, наконец, вопрос с ценами на газ. "Они хотят, чтобы газ был дешевле. Но раз газ не дешевеет, давайте компенсируем стоимость газа ростом тарифа за прокачку. Каждый раз идет торговля", – отметил Пикин.
Российская сторона не отказывается обсуждать цены на газ для Белоруссии. Однако всему свое время. На днях российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что переговоры с Александром Лукашенко о стоимости голубого топлива планируются – но только после того, как завершится процесс интеграции в рамках Союзного государства. Минск, в свою очередь, интегрироваться не торопится – потому и решение газового вопроса затягивается.
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