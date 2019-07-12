Загнанный в угол Лукашенко шантажирует Путина
В преддверии переговоров в Санкт-Петербурге, на которых российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудят интеграционные процессы в рамках работы над Союзным государством, последний неожиданно сменил риторику и намекнул, что процесс находится на грани срыва. Если не произойдет серьезных изменений за короткие сроки, подчеркнул Батька, говорить на встрече будет не о чем.
При этом в торможении процессов интеграции президент Белоруссии обвиняет едва ли ни лично премьер-министра России Дмитрия Медведева. Тут Лукашенко несколько лукавит, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на источники. Издание сообщает, что между политиками давно существует взаимная неприязнь.
Тем не менее Москва выполнила все, что требовалось от нее в рамках подготовки интеграции, и вопреки заявлениям белорусского лидера мяч на стороне Минска. Эксперты уверены: Батька снова прибегнул к незатейливому шантажу, не потому что российская сторона не предоставила конкретных предложений, а потому что они его не устроили.
"Публично угрожая срывом переговоров с Путиным, он фактически пытается добиться определенных уступок", – оценили поведение Лукашенко в газете. Также президент Белоруссии вспомнил о своей излюбленной тактике и намекнул, что в случае возникновения проблем с Москвой Минск легко найдет новых друзей.
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