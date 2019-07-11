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Политика

Отказавшего Путину Лукашенко вывели на чистую воду

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Продолжающиеся на протяжении нескольких месяцев переговоры между Россией и Белоруссией по дальнейшей интеграции к результату пока не привели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко явно не согласен с условиями, которые выдвигает Кремль. Известный своей хитростью и политической изворотливостью Батька ведет собственную игру, уверены эксперты. 
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Вопрос о вхождении Белоруссии в состав России не стоит, но Москва планирует лишить соседнюю республику реального суверенитета. С такой точкой зрения выступил директор по исследованиям аналитического центра EAST Андрей Елисеев.

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По его словам, у Лукашенко и Путина кардинально противоположные взгляды на интеграцию. В Москве предлагают Минску сначала подписать документы по объединению, и только после этого обсуждать важные для соседней республики вопросы: цены на энергоносители, выделение кредитов, компенсацию налогового маневра.

Но Батька ведет свою игру и пытается склонить Путина к выгодным для себя условиям, отмечает Елисеев в интервью изданию "Белорусская правда". "Лукашенко стремится благоприятно для себя решить нефтегазовые и кредитные вопросы, а потом затянуть интеграционную риторику", – пояснил аналитик.

Белорусский лидер, полагает Елисеев, ведет себя "в советском стиле", либо замалчивая, либо отрицая проблемы. Эксперт напомнил, что в апрельском послании парламенту и народу президент республики почти не упоминал Россию. А между тем отношения с Москвой являются самой актуальной проблемой для Минска, подчеркнул политолог.

Последнее время Лукашенко периодически выступает с критикой в адрес России. То винит в экономическом давлении, то указывает на недостаточные темпы интеграции. Во время недавней встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой Лукашенко пожаловался на Москву, которая, по его словам, обещает решить двусторонние проблемы, но дело не движется с мертвой точки.

Определенные ожидания эксперты связывают с предстоящей встречей лидеров двух стран на Валааме. Она состоится 17-18 июля. В посещении святых мест "нет никакой конспирологии и тайн", заверил Лукашенко.

Автор: Иван Поляков11 июля 2019, 13:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
нам бы такого батьку в Россию, быстро бы разогнал бы эту свору у кормушки
Гость
Ответить
Лукашенко, который беспощадно борется в своей стране с ворами и хапугами, никогда не пойдет под власть Путина, и правильно делает
ВестникЪГость
Ответить
Там, где нас нет (2019) Мелодрама @ Русские сериалы
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Когда у отца Юли Михаила Рудакова (Владислав Резник) начинаются проблемы с бизнесом, он перевозит семью – жену Ольгу (Анна Миклош), дочку Юлю (Дарья Кукарских) и маленького сына – из Санкт-Петербурга в Выборг. Здесь Рудаковым придется начинать жизнь с нуля.

Юля оказывается в новой школе, но одноклассники принимают ее в штыки. Она сходится с Темой (Артем Вершинин) и Фредом (Павел Суханов), которые оказываются членами странной сетевой группы. Руководит группой по сети некий неизвестный человек Гурд. Они проводят акции, призванные проучить заносчивых одноклассников. Но шалости новых друзей вскоре перестают быть невинными.

Когда дело доходит до хулиганских нападений и поджогов, Юля решает уйти из группы, но уже поздно. Все оказывается гораздо сложнее. Под прицелом уже не школьники-подростки, а их родители…
———————

Lina Matusov 4 дня назад
Жена у мужа требует любви, когда тот по уши в проблемах. Банкирша требует взять ее в любовницы... Это что за модель поведения? Нормально, что взрослые женщины ведут себя как полные дуры?
Ответить 203

Любовница - это... Что такое Любовница?
﻿ Любовница. Маркиза де Помпадур, одна из самых известных любовниц. Любо́вница — женщина, состоящая с мужчиной или женщиной в половой связи.
В прошлом любовницей называли влюблённую женщину, возлюбленную.

Любовница – зачем она нужна и следует ли ее заводить?
Обычно мужчины не задумываются над тем, кто такая любовница и зачем ее нужно заводить. Как только мужчина сталкивается с дефицитом ласки, любви и внимания со стороны противоположного пола, тогда он тотчас же начинает искать себе пассию. Содержание: Какая женщина становится любовницей? Зачем любовница нужна? Кто такая любовница? Нужно ли заводить любовницу? Итог. Однако не всегда нужно заводить себе любовницу, особенно если причина заключается в плохих отношениях с другой женщиной. Мужской сайт <цензура> разберется в сути, следует ли заводить любовницу и зачем она вообще нужна. Какая женщина...
<цензура>

Содержанка — Википедия
Содержа́нка — женщина, находящаяся на полном содержании, которую (как правило, тайно) обеспечивает мужчина, чаще всего женатый. Женщина, живущая на содержании у своего любовника — согласно словарям Ожегова и Ушакова. Подразумеваются долгосрочные и стабильные отношения, основанные прежде всего на сексуальной связи. При этом не имеет значения, ведут партнёры или нет совместного хозяйства, и мужчина несёт все расходы, связанные с поддержанием взаимоотношений. В отличие от обычных проституток, содержанка...

Кто такая любовница?
Любовница - это звучит гордо. И пусть жены гордятся своим положением, я им не завидую. Потому что истинная женщина признает только одно положение - положение любовницы. Ко мне мой мужчина приходит, как на праздник, для меня приберегает свой шарм, улыбки, забавные рассказы. Дома он - унылый отбыватель семейной повинности, раб мусорного ведра и материальных расчетов. А здесь, у меня, он - завоеватель Вселенной, супермен, рыцарь.. . Я принимаю его таким, каким он хочет выглядеть в моих глазах. Да, я никогда не увижу его в домашних тапках перед телевизором, не увижу страдающим от желудочных колик,...

Почему мужчины заводят любовниц Психология женатого...
Женатый любовник и замужняя любовница Психология. Психологические советы. Быть любовницей женатого мужчины Психология. Отношения с женатым мужчиной обречены или есть шанс? Отношения с женатым мужчиной: комментарий психолога. Психология любовницы женатого мужчины. Любовь зла, полюбишь женатого. Любовница от одиночества. Любовница по расчету. Психология мужчины в отношениях с любовницей. ... Кто такие любовницы и, что они чувствуют. Существует такое мнение, что любовницы - это холодные, безразличные и бесчувственные женщины. Но это не совсем так! Можете не верить, но любовницы испытывают чувство вины, ложась в постель с женатым мужчиной.
<цензура>

П.С.
Была ли любовница, у Серафима Саровского.
Да конечно, Святая наша Матерь Церьковь.
1

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