Отказавшего Путину Лукашенко вывели на чистую воду

Продолжающиеся на протяжении нескольких месяцев переговоры между Россией и Белоруссией по дальнейшей интеграции к результату пока не привели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко явно не согласен с условиями, которые выдвигает Кремль. Известный своей хитростью и политической изворотливостью Батька ведет собственную игру, уверены эксперты.



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