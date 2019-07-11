Отказавшего Путину Лукашенко вывели на чистую воду
Вопрос о вхождении Белоруссии в состав России не стоит, но
Москва планирует лишить соседнюю республику реального суверенитета. С такой
точкой зрения выступил директор по исследованиям аналитического центра EAST
Андрей Елисеев.
По его словам, у Лукашенко и Путина кардинально противоположные взгляды на интеграцию. В Москве предлагают Минску сначала подписать документы по объединению, и только после этого обсуждать важные для соседней республики вопросы: цены на энергоносители, выделение кредитов, компенсацию налогового маневра.
Но Батька ведет свою игру и пытается склонить Путина к выгодным для себя условиям, отмечает Елисеев в интервью изданию "Белорусская правда". "Лукашенко стремится благоприятно для себя решить нефтегазовые и кредитные вопросы, а потом затянуть интеграционную риторику", – пояснил аналитик.
Белорусский лидер, полагает Елисеев, ведет себя "в советском стиле", либо замалчивая, либо отрицая проблемы. Эксперт напомнил, что в апрельском послании парламенту и народу президент республики почти не упоминал Россию. А между тем отношения с Москвой являются самой актуальной проблемой для Минска, подчеркнул политолог.
Последнее время Лукашенко периодически выступает с критикой в адрес России. То винит в экономическом давлении, то указывает на недостаточные темпы интеграции. Во время недавней встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой Лукашенко пожаловался на Москву, которая, по его словам, обещает решить двусторонние проблемы, но дело не движется с мертвой точки.
Определенные ожидания эксперты связывают с предстоящей встречей лидеров двух стран на Валааме. Она состоится 17-18 июля. В посещении святых мест "нет никакой конспирологии и тайн", заверил Лукашенко.
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