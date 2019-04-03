"ЕР" предложила эффективный способ защиты прав потребителей
Выступая на заседании дискуссионной площадки "Лидерство
и развитие", она напомнила, что система контроля и надзора работает ради
потребителя. Вместе с тем в партии считают, что ее необходимо
усовершенствовать и сделать более логичной.
Для этого единороссы предлагают ввести вместо контрольно-надзорных органов другой эффективный механизм – страхование. "Ответственность бизнеса перед потребителем должна быть застрахована", – сказала Блудян.
В нынешней системе отношений между производителем и потребителем последний зачастую не в силах отстоять свои права, посетовала единоросс. К тому же, отметила она, потребитель далеко не всегда проявляет активность. По мнению Блудян, причина не только в том, что гражданин не знает своих прав, но и в том, что порой он не видит результата в случае обращения в судебные или надзорные органы.
В "ЕР" полагают, что страхование ответственности производителя позволит эффективно защитить права потребителя. Позиция партии в этом вопросе находит понимание в правительстве и экспертном сообществе, заключила Блудян.
Ранее единороссы проверили молочную продукцию в 53 регионах страны и выявили больше 100 нарушений маркировки. Выяснилось, что нарушают закон как местные бренды, так известные во всей России торговые марки.
Производители продукции с заменителем молочного жира продолжают использовать на упаковках слова, которые нарушают права потребителей и вводят их в заблуждение. Обо всех выявленных нарушениях партийцы сообщили в Роспотребнадзор.
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