Путин сделал заявление о "беременности"

Мировая экономика "беременна" цифровизацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вот господин Шохин (глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров", – заявил глава российского государства. По его словам, мировая экономика "беременна" цифровизацией. Беременность же, добавил президент, – это нормальное состояние, а не болезнь.

Шохин в ответ подчеркнул, что о "болезни цифровизацией" ранее заявлял бывший вице-премьер Игорь Шувалов. "Теперь понятно, почему его нет в правительстве", – пошутил руководитель союза промышленников и предпринимателей.

Продолжая дискуссию, Владимир Путин отметил, что в современном мире знания и компетенции людей имеют все большее влияние на рост экономики. Он отметил, что появляются технологии, которые совсем недавно невозможно было представить. По словам главы государства, успешным в новом мире может стать только тот, кто эффективно использует эти возможности.





О цифровизации экономики говорили еще в ходе прошлогоднего петербургского экономического форума. Тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал, что президент хорошо разбирается в технологии блокчейн, понимает высокие технологии и активно ими интересуется.

Петербургский международный экономический форум продлится до 26 мая. Центральное событие площадки – пленарное заседание. Помимо Владимира Путина, в нем принимают участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.