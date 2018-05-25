Путин поставил на место американского журналиста

В расследовании крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года нет ничего, что внушало бы доверие. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Там несколько версий, в том числе и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее", – сказал глава государства, говоря о принадлежности ракеты, сбившей лайнер. Соответствующий вопрос президенту задал американский журналист Джон Миклетвейт.

По словам Путина, Россия должна полноценно участвовать в расследовании. Без этого, подчеркнул глава государства, никакого доверия к его итогам у Москвы не будет.

Напомним, накануне с официальным заявлением о причастности России к уничтожению 777, летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, выступило правительство Нидерландов. По словам представителя МИД королевства, результаты расследования указывают на вину России. Амстердам призвал Москву "присоединиться к обсуждению, чтобы восстановить справедливость".

Как утверждает следствие, Boeing был якобы сбит из противовоздушного комплекса "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил России, расположенной в Курске. Специалисты из России не были допущены к анализу причин произошедшего. Все обвинения в свой адрес Москва отвергает.





Малайзийский Boeing 777 потерпел крушение недалеко от Донецка в середине июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Украина сразу же принялась обвинять в случившемся ополченцев самопровозглашенной Донецкой и Луганской республик и Россию. В Донецке и Луганске заявили, что не располагают оружием, способным уничтожить цель на такой высоте. На Западе предсказуемо поддержали Украину, заявив, что "Бук" якобы сначала был доставлен на территорию Донбасса, а после катастрофы вывезен обратно в Россию.