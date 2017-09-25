Журналисты определили лучших перевозчиков

Рынок междугородних автомобильных перевозок в России стремительно развивается, свои услуги оказывают множество компаний. Зачастую глаза потенциальных клиентов разбегаются от изобилия. Для того, чтобы облегчить им выбор, журналисты провели расследование и выяснили, какая компания наиболее удобна для доставки.

Для эксперимента был выбран томик детективов Агаты Кристи. Почему книга? С одной стороны, это небольшая посылка, с другой же, она требует к себе аккуратного обращения. В начале сентября несколько одинаковых томиков были отправлены из Тюмени, Миасса и Омска в Екатеринбург, а из столицы Урала – в Челябинск.

Журналисты информационного портала "АПИ" выбрали для участия в эксперименте известных и крупных перевозчиков, действующих в регионе. Среди них Главдоставка, СДЭК, "Деловые Линии", DPD и PonyExpress. Ради чистоты опыта посылки отправляли из терминала в терминал, дабы выяснить только стоимость и время доставки из одного населенного пункта в другой.

Быстрота – залог успеха

Главный критерий в соревновании перевозчиков – это скорость. Как показал эксперимент, доставить посылку можно за один день. Хорошую скорость показали сразу несколько компаний, однако по всем выбранным маршрутам с задачей справились лишь "Деловые Линии". Достойные результаты продемонстрировала и DPD, но эксперимент выявил существенный недостаток – оказалось, что компания еще не доставляет посылки из Миасса. Из этого города нельзя отправить посылку также через Главдоставку и PonyExpress.

Больше двух суток доставлял посылку по маршруту Омск-Екатеринбург СДЭК. Примерно столько же времени заняла доставка по всем маршрутам у Главдоставки и PonyExpress (по маршруту из Тюмени). Нарекания у журналистов вызвал и ряд других моментов. Так, в Омске, по словам экспериментаторов, PonyExpress просто не взял посылку, мотивировав это ее небольшими размерами. У DPD в том же городе на отправку работает только один пункт, принимая при этом посылку лишь строго по предварительной записи через сайт.

Сервис всему голова

Колоссальное значение для выбора того или иного перевозчика имеет и предоставляемый им уровень сервиса. Потенциальных клиентов волнует, как бережно будут обращаться с товаром в дороге, а значит и в каком состоянии он придет к получателю. Важно поэтому, какие дополнительные услуги готов предоставить перевозчик.

Одной из таких опций является страхование груза. Данная услуга предоставляется практически всеми участвующими в эксперименте компаниями. Но есть и свои нюансы. Так, у СДЭК это актуально лишь для нового товара. У Главдоставки, PonyExpress и DPD тариф автоматически считается от заявленной стоимости. Предложили застраховать еще и соблюдение сроков доставки только "Деловые Линии". Кроме того, у компании работает онлайн сервис отслеживания посылок. PonyExpress, в свою очередь, предлагает смс-оповещение клиентов.





Необходимо учитывать и время, которое придется затратить на саму отправку. Оно необходимо, чтобы добраться до терминалов, которые могут находиться за городом. Отправить груз можно и из центра, но в таком случае могут быть проблемы с парковкой (СДЭК, DPD). В среднем процесс оформления бумаг занимает порядка 20 минут. Больше часа на эту процедуру могут потратить лишь в омской Главдоставке.

Копейка рубль бережет

Абсолютное большинство клиентов при выборе перевозчика руководствуется еще и ценовой политикой компании. Стоимость отправки у каждого отдельного перевозчика может серьезно отличаться. По результатам проведенного журналистами эксперимента оказалось, что доставка из из Тюмени в Екатеринбург у DPD будет стоить 153 рубля, у PonyExpress – 840 рублей.

Приятным сюрпризом оказались скидки от "Деловых Линий" – обычная цена на перевозки у компании находится на уровне 600 рублей, но за счет дисконта стоимость упала до 300 рублей. Как оказалось, акция, которая продлится до конца года, действует в 100 городах по всей стране и распространяется на грузы весом до 35 килограмм. Правда, пишут журналисты, в итоге они заплатили 310 рублей. Дополнительные 10 – информирование о местонахождении груза.

Перевозка по маршруту Екатеринбург-Челябинск варьировалась по цене от 156 рублей в DPD до почти 800 в PonyExpress. В "Деловых Линиях" перевозка обошлась бы в 685 рублей, но за счет акции упала более чем в два раза – до 285. В терминале журналистам предложили упаковать книгу в коробку, подключить страхование и информирование. Всего дополнительные услуги обошлись им в 165 рублей, а вместе со стоимостью перевозки конечная цена составила 450 рублей.

Какие выводы были сделаны по итогам эксперимента? Выбор у потенциальных клиентов весьма велик. Можно пользоваться услугами "эконом" перевозчиков, можно выбирать более качественных, но и стоимость будет выше. К услугам отправителя целый спектр дополнительных сервисов.

Каждый делает для себя выбор сам, но перед этим было бы неплохо проверить, проходят ли у перевозчика акции, позволяющие ему снизить цену перевозок без ущерба для качества. В конце концов, гармоничное соотношение двух этих факторов является наиболее предпочтительным для потребителя.

