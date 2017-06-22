Названы имена чиновников-миллиардеров

Аналитики составили список чиновников с самым высоким доходам. Десяти из них удается зарабатывать за год больше миллиарда рублей.

Всего в рейтинг, составленный экспертами Forbes, вошли 50 государственных служащих. Нижний порог дохода доставил 260 миллионов рублей. У десяти человек годовой семейный доход превысил один миллиард рублей.

Вадим Бредний

Первую строчку рейтинга занял депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний. Народный избранник является владельцем крупного бизнеса – сети розничных магазинов "Титан". Общий семейный доход политика составил около 2,8 миллиарда рублей.

Бредний начал заниматься бизнесом еще в 1989 году. В 2005 году ему было присвоено звание "Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Бурятия".

Валерий Пономарев

Второе место досталось члену Совета Федерации и акционеру рыбопромышленной компании "Океанрыбфлот" Валерию Пономареву. Ему удалось заработать за год 2,7 миллиарда рублей.

Примечательно, что Пономарев в период с 1991-го по 2011 году являлся генеральным директором компании "Знак". Предприятие специализируется на изготовлении номеров на автомобили.

Рустам Минниханов

Закрывает тройку лидеров президент республики Татарстан. Его семейный доход составил в прошлом году 2,4 миллиарда рублей. Основной доход семье обеспечила жена главы государства Гульсина Минниханова, которая владеет спа-комплексом и отелем под названием Luciano в Казани.

В прошлом году она продала часть бизнеса. Пресс-служба Минниханова сообщила, что сделка состоялась "для привлечения средств на развитие новых направлений бизнеса".

На четвертом месте депутат Законодательного собрания Камчатского края, совладелец рыбопромышленной компании "Океанрыбфлот" с семейным доходом в размере1,976 миллиарда рублей. Пятое место занял депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков -1,607 миллиарда. Шестое место досталось его коллеге из Магаданской областной думы Александру Басанскому с доходом в 1,559 миллиарда.

На седьмой позиции депутат Государственного собрания Марий Эл Николай Криваш с суммой 1,317 миллиарда рублей. Восьмая строчка за Геннадием Доржиевым, депутатом Улан-Удэнского городского совета. Он заработал 1,254 миллиарда в 2016 году. Девятое место занял генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов с 1,061 миллиарда рублей. И, наконец, на десятой строчке расположился депутат Белгородской областной думы Владимир Зотов с доходом в 1,003 миллиарда.

Отметим, суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 миллиардов рублей. Большинство участников рейтинга – выходцы из потребительских секторов экономики. Так, 11 из них связаны с сельскохозяйственным бизнесом и производством продуктов питания, пять – с рыбной промышленностью, девять – со строительством и недвижимостью.