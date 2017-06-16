Прохоров продал РБК

У медиахолдинга РБК появился новый владелец. Сделка по приобретению компании завершена, однако ее детали не разглашаются, передает "Газета.ру".

"Мы рады приветствовать команду холдинга РБК в нашей группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса", – заявил председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, купивший медиахолдинг у Михаила Прохорова.