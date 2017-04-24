Путин раскрыл уловки торговых сетей

Президент России Владимир Путин прокомментировал требование ритейлеров к поставщикам, касающееся возврата продуктов с истекшим сроком годности. По мнению главы государства, торговые сети придумывают новые правила для извлечения дополнительной выгоды.

"Что касается требований представителей сетей к производителям забирать свой товар скоропортящийся, вообще продовольствие, особенно после того, как вышли сроки годности, – это одна из уловок торговых сетей. Их много: место на полке, плата за вход, там целый набор", – цитирует Путина Lenta.ru.

Глава государства подчеркнул, что в погоне за прибылью магазины придумывают все новые правила для поставщиков, стараясь избежать законодательных ограничений. По мнению президента, требование забрать из торговых залов просроченный товар, скорее всего, не соответствует действующему закону.

"На это нужно обратить внимание соответствующих контрольных организаций. И мы это сделаем", – резюмировал Путин.

Напомним, 20 февраля Российский союз пекарей призвал власти ввести запрет на возврат продавцами хлебопекарной продукции. Производители заявили, что потери отрасли из-за возврата ритейлерами нереализованного хлеба составляют десятки миллиардов рублей. 18 апреля Роспотребнадзор также поддержал требование пекарей.