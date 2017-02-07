Доставку товаров в магазины оплачивают рядовые потребители

По итогам 11 месяцев 2016 года общий грузооборот всех видов транспорта в России вырос на 1,7%, в частности: железнодорожного – на 1,5%, автомобильного – на 1,1%. В наибольшей степени вырос грузооборот воздушного транспорта – на 19,9%, и морского – на 10,1%. Рост количества перевезенных грузов в стране может быть связан с относительно спокойной по отношению к 2015 году экономической ситуацией в стране – инфляция достигла 5,6%, когда в 2015 году составляла 12,9%, ВВП сократился всего на 0,5% против 3,7% в 2015 году.

Стабильность экономики в России повлияла на рост производства различных отраслей, что сказалось на увеличении грузооборота разных товаров. За январь-ноябрь 2016 года выросли объемы экспорта в страны дальнего зарубежья: природного газа – на 13,5%, каменного угля – 8,7%, электрического оборудования – 17,4%, продовольственных товаров – на 17%. Объемы импорта химической продукции, изделий из металла, а также молока и молочных продуктов в Россию тоже увеличились. За счет этого, вырос общий показатель грузооборота в стране. Несмотря на это, в сфере грузоперевозок остаются проблемы, которые предстоит решить правительству и крупным игрокам отрасли.

И если в целом по стране показатель грузооборота вырос, то в отдельных регионах он заметно сократился. Так, в Татарстане данный показатель упал на 6%. В Астрахани общий оборот товаров в речных портах снизился на 9%.

С каждым годом спрос на перевозку товаров на судовом грузовом транспорте падает. За 11 месяцев 2016 года объемы грузов, перевозимых на внутренних водных путях, уменьшились на 7,9%, в 2014 году этот же показатель сократился на 14,5%. Проблема в том, что фрахтовые компании, владельцы портов и судов на протяжении уже многих лет не получают от государства необходимое финансирование, для них не предусмотрены госсубсидии. Такая ситуация привела к износу 75% гидросооружений, перегрузочных комплексов и причалов в портах. Более того, во многих регионах в реках зафиксирована маленькая глубина, не позволяющая пройти грузовым судам – в этих узких местах судовой ход составляет меньше требуемых 4 метров. Подобные участки можно обнаружить в Ленинском бассейне, Волго-Донском судоходном канале и на Средней Волге.

Чтобы решить проблему маловодности в регионах, необходимо искусственно увеличивать глубину рек. Для этого, а также для ремонта гидросооружений и других объектов портов, безусловно, требуется дополнительное финансирование со стороны государства – частным инвесторам проекты пока малоинтересны. Между тем для того, чтобы увеличить загрузку речных судоходных путей, достаточно равномерно распределять грузоперевозки между автомобильным и внутренним водным транспортом: между некоторыми регионами, соединенными речными каналами, гораздо эффективнее и быстрее перевозить товары по воде, чем на автомобиле.

Еще одной проблемой, является снижение международного грузооборота, составляющего не менее 5% от всех грузоперевозок по России. По итогам 11 месяцев 2016 года, внешнеторговый оборот упал на 13,2%. В 2016 году резко сократился экспорт товаров из России в дальнее зарубежье, в частности уменьшились поставки дизельного топлива – на 7,7%, меди и медных сплавов – на 7,7%, механического оборудования на – 29%, фармацевтической продукции – на 11,7. В ближнее зарубежье стали меньше поставлять продукты химической промышленности, электроэнергию, природный газ, нефтепродукты, черный металл. Импорт различных товаров в Россию также сократился: поставка легковых автомобилей уменьшилась на 23%, продовольственной продукции – на 8,5%, топливно-энергетических товаров – на 14,1%. То есть, снижается спрос на российские логистические услуги. Основной причиной такой ситуации стали санкции со стороны Евросоюза и США, запрещающие импорт и экспорт России некоторых промышленных товаров и продовольственных продуктов. Решением здесь может быть не только программа импортозамещения, которой сейчас правительство РФ активно занимается, но и развитие внешнеторговых связей с другими странами, помимо Европы и Америки.

Несмотря на переориентацию государства на внутренний рынок, ощущается недостаточная государственная поддержка в сфере региональных автоперевозок. За два года объемы грузов, перевезенных автомобильным транспортом, сократились на 7,5%. Из-за постепенного падения спроса на автомобильные грузоперевозки с рынка уходят небольшие транспортные компании и частные перевозчики. 80% российских автоперевозчиков составляют индивидуальные предприниматели, в наличии которых не более 4-5 машин. Причем российский автопарк грузовиков сильно устарел – возраст 68% (или двух третей) всех грузовых машин составляет более 15 лет. Из-за дефицита транспорта и необходимости постоянно его ремонтировать увеличиваются логистические издержки, которые входят в себестоимость перевозимого товара. Кроме этого, в России неразвита дорожная сеть и наблюдается низкое качество дорожного покрытия трасс – на конец 2016 года только 40% всех дорог в стране соответствуют нормативным требованиям.

Проблемы грузоперевозок остаются нерешенными и актуальными даже на фоне роста грузооборота по всей стране. Причины такой неоднозначной ситуации могут быть разными. Объемы международных грузоперевозок в первую очередь падают из-за сокращения импорта и экспорта в страны Европы и США, из-за чего правительство РФ меняет ориентир на внутренний рынок и разрабатывает программу импортозамещения. Проблемы грузоперевозок на внутренних водных путях, автотранспортом, в отдельных регионах страны связаны, в основном, с недостаточным финансированием и отсутствием государственной поддержки крупных игроков и операторов логистических цепочек.

Доля транспортно-логистического комплекса (ТЛК) в ВВП России составляет 5,6% – это выше, чем в Бразилии и других странах союза БРИК, чем в Германии и США. Долю грузоперевозок в ВВП России можно сравнить только с Индией, где этот показатель составляет 5,8% ВВП, Более того, доля логистических услуг в ВВП России 20%, тогда как средняя по миру – 13,4%. Высокая доля грузоперевозок в ВВП говорит о неэффективности организации транспортно-логистической системы на отдельных производствах и в целом по стране: неравномерное распределение грузовых потоков разных видов транспорта, например, государство уделяет мало внимания внутреннему водному сообщению; налицо недостаточное госфинансирование рынка автомобильных перевозок, которые занимают сегодня 68,6% всех грузовых потоков по стране. Проблемы в различных сферах грузоперевозок – водным, автомобильным или другим транспортом – увеличивают те самые логистические издержки, которые становятся частью стоимости товаров и которые в итоге оплачивает конечный потребитель. И пока правительство РФ не найдет эффективные способы решения этих проблем все транспортные расходы, связанные с транспортировкой товаров от производителя к потребителю, будут оплачивать рядовые граждане – сегодня доля транспортных издержек в себестоимости товаров уже нередко достигает 40%.