Кулич за 5 тысяч рублей возмутил россиян
По словам одного из интернет-блогеров, ранее в магазине продавались и более дорогие куличи – за 6 350 рублей. Однако сейчас на сайте их нет.
Судя по информации на портале магазина, кулич за 5 628 рублей весит 750 граммов и произведен в Италии. В его составе – те же ингредиенты, что и в более "демократичных" аналогах: мука, цукаты, изюм, сливочное масло, а также яичный желток и натуральные дрожжи.
Неоправданно высокая стоимость праздничных куличей вызвала искреннее недоумение у большинства россиян. Так, пользователи иронично отмечают, что за такие деньги продукт наверняка сделан из золота или же при его поедании гарантировано попадание в Царство Божие.
"Кто нагрешил на такой кулич, тот его и купит", "Конкретные куличи, Фаберже, наверное", "Для тех, кому есть за что бога бояться", – шутят россияне. Впрочем, многие пользователи отмечают, что в "Азбуке вкуса" подобные цены не редкость. Более того, даже обычный хлеб в супермаркете стоит от 300 до 600 рублей.
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