Роспотребнадзор опроверг сокращение ассортимента в магазинах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опровергает появившуюся ранее информацию о сокращении ассортимента продуктов питания в российских магазинах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с сообщениями ряда СМИ о якобы сокращении ассортимента продуктов питания, сообщаем, что обращений в Роспотребнадзор о сокращении ассортимента на полках не поступало", – сообщила представитель федеральной службы. По ее словам, товарная линейка достаточная и ситуация находится под контролем ведомства.

Напомним, ранее общество защиты прав потребителей (ОЗПП) "Общественный контроль" обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить кризиса снабжения продуктами и товарами первой необходимости. Как отметили авторы обращения, в ряде регионов люди жалуются на уменьшение ассортимента продуктов питания и рост цен на некоторые из них. По мнению общественников, это связано с продолжающейся третью неделю акцией водителей большегрузных автомобилей, недовольных введением системы "Платон".

Ранее в Росавтодоре со ссылкой на данные межведомственного мониторинга сообщили, что в России вдвое сократилось число регионов, где проходят акции дальнобойщиков против системы "Платон". Отдельные группы активистов продолжают действовать в десяти городах, правоохранительные органы ведут с ними разъяснительные беседы.

Кроме того, недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом продлил льготный период для проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам. Дальнобойщики будут платить 1,91 рубля за километр пути. Указ вступит в силу 15 апреля.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в Федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.

