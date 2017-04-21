ЦБ лишил лицензий два московских банка

Центробанк с 21 апреля отозвал лицензию у кредитной организации "Образование". По данным регулятора, у нее возникли проблемы из-за использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. Были выявлены недобросовестные действия руководства организации и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их "технической" трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа.

Также с 21 апреля лицензии лишился ФИНАРС Банк. Он являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным ЦБ значимыми на рынке платежных услуг. Деятельность банка была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась теневая продажа наличных денежных средств, передает "Газета.ру".

По величине активов "Образование" занимало 118-е место в банковской системе России, ФИНАРС Банк находился на 495-й строчке.