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Экономика

Сколько стоит пасхальный стол

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Подсчитано, во сколько рублей обойдется жителям российских регионов пасхальный стол, состоящий из творожной пасхи, кулича и пяти яиц. Дешевле всего кушанья к православному празднику, который в этом году отмечается 16 апреля, будут стоить в Мордовии.
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Рейтинг российских регионов с самым доступным угощением к Пасхе второй год подряд возглавила Мордовия. Стоимость стандартного праздничного набора здесь составляет 508 рублей 45 копеек. При этом в 2017 году пасхальный стол в регионе подорожал на шесть рублей 41 копейку.

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На чисто символическую сумму отстала от лидера Саратовская область, занявшая в этом году второе место в списке регионов с самым дешевым угощением к Пасхе. В 2016 году она располагалась на четвертой позиции.

За пасхальный стол саратовцы заплатят 508 рублей 57 копеек, сообщает портал Agro2b.ru. Это на семь рублей 25 копеек меньше, чем год назад.

Третье место заняла в этом году Пензенская область, которая годом ранее располагалась на шестой строке. Сумма затрат на праздничный стол здесь составила 510 рублей 93 копейки. В 2016 году кушанья к Пасхе в регионе были дороже на 19 рублей 48 копеек.

На четвертой позиции в рейтинге расположилась Рязанская область. В общей сложности пасхальный стол обойдется жителям региона в 512 рублей 25 копеек. Закрывает пятерку лидеров Белгородская область. Здесь жителям к празднику придется потратить на угощение 515 рублей 74 копейки.

Пятерку регионов с самым дорогим столом к Пасхе открыла Чукотка. Жителям придется заплатить за традиционный праздничный набор 1071 рубль 11 копеек. При этом за год стоимость входящих в него продуктов в регионе снизилась на 173 рубля 95 копеек.

В Камчатском крае затраты составят 915 рублей 31 копейку. На следующей строке Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь праздничный стол обойдется в 901 рубль 60 копеек. Жителям Магаданской области придется раскошелиться уже на 897 рублей 91 копейку, а в Сахалинской области стоимость традиционных угощений к Пасхе составит 847 рублей 21 копейку. 

Автор: Людмила Фоканова11 апреля 2017, 16:55

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