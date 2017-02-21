Центробанк аннулировал лицензию московского банка

Банк России 21 февраля 2017 года аннулировал лицензию "ГПБ-Ипотека" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. Исходя из представленных в ЦБ отчетных данных, "ГПБ-Ипотека" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Как пишет газета "Известия", одним из основных акционеров финансовой организации является Газпромбанк. По величине активов "ГПБ-Ипотека" занимал 292-е место в банковской системе России.