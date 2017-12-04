Сбербанк без разрешения списывал деньги клиентов

Из-за системного сбоя Сбербанк списывал деньги со счетов клиентов. Организация признала проблему и будет возвращать средства.

"Уважаемые клиенты, по некоторым картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Восстановление баланса будет выполнено автоматически в течение пяти рабочих дней. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – сообщает автоответчик банка.

О проблеме рассказали пользователи Сети. В своих аккаунтах в Twitter они написали, что банк несколько раз списывал с их счетов деньги за одну покупку. "Вместо одного платежа сняли 3 раза за одну и ту же покупку. Денег на карте осталось 800 рублей. Возврат средств в течение ПЯТИ дней!!! купила, блин, называется новогодние подарки и обувь ребенку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмущаются пользователи.

"Утром я оплачивал в Интернете услугу, но после введения данных карты Сбербанка пришло уведомление о невозможности провести операцию. А уже через 10 минут пришло СМС о списании средств. В банке мне заявили "о сбое в системе" и обещали вернуть списанные средства в течение 20 дней", – заявил Life.ru один из владельцев карты Сбербанка.

В #сбербанк технический сбой. Вместо одного платежа сняли 3 раза за одну и ту же покупку. Денег на карте осталось 800 рублей. Возврат средств в течение ПЯТИ дней!!! купила, блин, называется новогодние подарки и обувь ребёнку. Сцуки. Даже на продукты денег не хватит... — Jane_Malkovich (@vesna_vesna_ves) 4 декабря 2017 г.

"При покупке в магазине с картой Сбербанка был отказ от проведения транзакции, затем была вторая попытка провести оплату. И вновь уведомление о невозможности оплаты. Затем в течение 20 минут приходят два уведомления о списании средств. В банке заявили о сбое и сказали, что в ближайшее время вернут деньги", – сообщает пользователь карты.

Отметим, что 30 ноября клиентов Сбербанка постигло очередное разочарование: ряд держателей карт не могли провести по ним операции. Пользователи Twitter также сообщали о сбое в работе приложения "Сбербанк Онлайн". Кроме того, некоторые клиенты не смогли снять наличные или оплатить покупки картой. Однако в течение дня Сбербанк устранил технические проблемы.