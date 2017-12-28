В России отложили отмену роуминга

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров рассказал об отмене роуминга внутри страны. По словам чиновника, операторы снимут ограничение уже в первом полугодии 2018 года.

"Мы констатируем, что все крупнейшие операторы уже начали серьезную корректировку тарифных планов для того, чтобы это понятие постепенно уходило в прошлое", – приводит слова Николая Никифорова портал "Известия". Чиновник выразил надежду, что уже во втором полугодии наступающего года роуминг будет отменен по всей стране.

Никифоров отметил, что согласно первоначальным планам мобильные операторы должны были отказаться от роуминга еще в 2017 году, но из-за огромного объема работ это оказалось невозможно. "Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов", – сказал он.

По словам чиновника, отмена роуминга предусматривает не только изменения тарифных планов мобильных операторов, но и существенные правки нормативных актов. "Мы планируем совершенствовать приказ о пропуске трафика, рассматривать уровень цен на интерконнект (на соединение между операторами). Еще планируется развитие законодательства по доступу операторов в многоквартирные дома. Мы стараемся и дальше либерализовать законодательство, в свою очередь, просим операторов идти навстречу", – отметил Никифоров.

Напомним, еще в октябре Dni.Ru приводили слова чиновника, когда тот объяснял, как будет устроена безроуминговая система. "Подразумевается, что вы переехали из города в город, и компания, абонентом которой вы являетесь, начинает вам что-то доначислять. С этим роумингом мы с операторами договорились покончить", – сказал министр.

Тем не менее, подчеркнул Никифоров, в России останется национальный роуминг. "Вы можете быть абонентом не крупного федерального оператора, а небольшого местного. У нас в стране не четыре сотовых оператора, их 15, просто некоторые из них – локальные. И вы можете приехать с сим-картой локального оператора, к примеру, в Москву, а там его сети нет, здесь начинает работать национальный роуминг", – рассказал чиновник.