ФАС назвала сроки отмены национального роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела переговоры с крупнейшими российскими сотовыми операторами по поводу отмены национального роуминга. Было решено, что все мероприятия в рамках этой инициативы будут проведены до конца 2017 года.

"Мы говорим о том, что внутрисетевого роуминга быть не должно", – цитирует Flashnord главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Об этом решении руководитель ведомства сообщил по итогам совещания с министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым.

