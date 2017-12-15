В Промсвязьбанке назначили временную администрацию

Для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности Промсвязьбанка Центробанк назначил кредитной организации временную администрацию, передает "Газета.ru". Сообщается, что банк продолжает работу в обычном режиме. Отметим, Промсвязьбанк занимает девятое место по величине активов среди российских банков.