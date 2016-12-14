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Сколько стоит главное новогоднее блюдо
По сравнению с прошлым годом, среди ингредиентов сильнее всего всего вырос в цене майонез (+8,6%). Также в этом году придется заплатить больше за консервированные огурцы и зеленый горошек (+3,2%) и за вареную колбасу (+1,3%).
Однако некоторые товары в течение года подешевели. По данным Росстата, сильнее всего потеряли в цене морковь и репчатый лук (-15%), за ними следуют яйца (-4,9%) и картофель (-1,3%).
Другой традиционный для празднования Нового года салат, селедка под шубой, подорожал в два раза сильнее, чем оливье. Цена ингредиентов возросла до 155 рублей (+3,7%).
Совокупная стоимость продуктов к новогоднему столу также возросла. Теперь еда и напитки на торжество обойдутся россиянам в среднем в 5585 рублей (+3,6%).
До оливье 27 дней ��❤️— ИВЧ (@IYushenko) 4 декабря 2016 г.
Бюджетный вариант сервировки новогоднего стола, на котором вместо копченостей будут лежать колбаса, а вместо красной рыбы – селедка, обойдется россиянам в 1954 рубля. Отметим, что икра, рыбные консервы и напитки также подорожали к 2017 году.
Напомним, ранее консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты исследования, согласно которым россияне на празднование Нового года готовы потратить 16,9 тысячи рублей (+2%). При этом около 40% названной суммы будет израсходовано на еду и напитки.
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