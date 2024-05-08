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Среда 8 мая

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В аэропорту Шереметьево состоялся патриотический флешмоб "Синий платочек Победы"

В аэропорту Шереметьево состоялся патриотический флешмоб "Синий платочек Победы"
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Во время регистрации на рейс пассажиров воздушной гавани ждал сюрприз.

Пассажиры стали зрителями праздничного флешмоба под народную военную песню "Прощание Славянки", организованного фондом "Русская земля" и авиакомпанией "Россия". Всем улетающим представители международной программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и традиционных семейных ценностей "Синий платочек" подарили на память синие платки. Этот атрибут – символ женской верности, подвига советского народа и веры в Победу. Именно женщины поддерживали воинов, трудясь в тылу, вынося на своих плечах раненных с поля боя, бесшумно проносясь на самолетах над станом врага.

Фото: пресс-служба

"Мы благодарны женщинам Великой Отечественной войны, которые свято хранили веру и Жизнь нашего народа до последнего вздоха. Синий платочек – символ чистого неба и мира, призванный напомнить о подвиге женщин. Ежегодно в аэропорту Шереметьево мы вспоминаем о героических женщинах нашей истории и в память о них проводим акцию. Где, как не в аэропорту, люди задумываются о чистоте неба!", – рассказала лидер женского движения "Синий платочек", президент фонда "Русская земля" Анна Данилова.

Фото: пресс-служба

Вообще же с 2016 года в мероприятиях программы "Синий платочек" приняли более 100 тысяч участников в России и за рубежом. В 2024 году акция пройдет в Сербии, Таджикистане.

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Фото: пресс-служба
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