В аэропорту Шереметьево состоялся патриотический флешмоб "Синий платочек Победы"

Во время регистрации на рейс пассажиров воздушной гавани ждал сюрприз.



Пассажиры стали зрителями праздничного флешмоба под народную военную песню "Прощание Славянки", организованного фондом "Русская земля" и авиакомпанией "Россия". Всем улетающим представители международной программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и традиционных семейных ценностей "Синий платочек" подарили на память синие платки. Этот атрибут – символ женской верности, подвига советского народа и веры в Победу. Именно женщины поддерживали воинов, трудясь в тылу, вынося на своих плечах раненных с поля боя, бесшумно проносясь на самолетах над станом врага.

"Мы благодарны женщинам Великой Отечественной войны, которые свято хранили веру и Жизнь нашего народа до последнего вздоха. Синий платочек – символ чистого неба и мира, призванный напомнить о подвиге женщин. Ежегодно в аэропорту Шереметьево мы вспоминаем о героических женщинах нашей истории и в память о них проводим акцию. Где, как не в аэропорту, люди задумываются о чистоте неба!", – рассказала лидер женского движения "Синий платочек", президент фонда "Русская земля" Анна Данилова.

Вообще же с 2016 года в мероприятиях программы "Синий платочек" приняли более 100 тысяч участников в России и за рубежом. В 2024 году акция пройдет в Сербии, Таджикистане.