В театре "Ленком" рассказали о состоянии Марка Захарова

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал о состоянии госпитализированного Марка Захарова. По его словам, народный артист СССР пошел на поправку, пишет "Вечерняя Москва".
Варшавер уточнил, что температура у режиссера спала, но ему до сих пор ставят капельницы. "Думаю, еще день-два, и его выпишут", – цитирует Варшавера Агентство городских новостей "Москва". Директор театра добавил, что сбор труппы намечен на 3 сентября.
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