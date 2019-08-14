Умер худрук Театра сказки

Художественный руководитель Театра сказки Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет. Он скончался 16 июля, однако об этом стало известно только сегодня. Печальную новость сообщила заместитель директора учреждения Нина Урванцева.
В 1976 году Игорь Игнатьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас – РГИСИ). С 1992 года он был художественным руководителем Театра сказки в Санкт-Петербурге.
Игорь Игнатьев поставил около 60 спектаклей. В числе наиболее заметных работ "Синяя Борода", "Щелкунчик и Мышиный король" и "Приключения незадачливого дракона", сообщает газета "Известия".
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