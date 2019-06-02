Ушел из жизни знаменитый философ

Не стало известного французского философа и писателя Мишеля Серра. Он скончался на 89-м году жизни в окружении родных и близких, сообщает RT со ссылкой на издательство Pommier.
По словам редактора Софи Банкар, Серр "ушел мирно". Другие подробности не сообщаются. Известно, что в 60-х годах прошлого века он вместе с Мишелем Фуко преподавал в Университете Клермон-Феррана. После он долгое время возглавляв кафедру истории науки в Сорбонне.
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