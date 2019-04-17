Известный академик скончался в возрасте 97 лет

Заслуженный деятель науки РСФСР Пюрвя Эрдниев ушел из жизни на 98-м году. Об этом сообщил в социальных сетях исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков. Причина смерти академика пока не уточняется.
Пюрвя Эрдниев написал множество книг и пособий, в которых изложил методику преподавания математики в начальной и средней школе. По ним учатся не только российские, но и зарубежные специалисты, передает телеканал "360".
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